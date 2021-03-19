Seyahat kısıtlaması başta olmak üzere yeni yasaklar kapıda!

Kovid-19 salgınıyla mücadelede bir yıl geride kalırken, uzmanlar her fırsatta mutasyonlu virüslerin salgının seyrini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyorlar. İstanbul’da Kovid-19’un genom dizilimini inceleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünden Dr. Mert Ahmet Kuşkucu öncülüğündeki bir grup bilim insanı, Kovid-19 salgınının başından bu yana devam eden laboratuvar araştırmalarında önemli bulgulara ulaştı.

Sonuçları Milliyet Gazetesi'nden Mert İnan ile paylaşan Dr. Kuşkucu, şunları söyledi:

“Şimdiye kadar 150 örnekleme baktık. Araştırmamız mikro ölçekli olsa da varyant virüslerin yayılımını anlamak açısından önemli ipuçları barındırıyor. İstanbul’da İngiltere varyantı ortaya çıkana kadar herhangi anormal bir durum yoktu. Ancak İngiltere varyantının ortaya çıkmasından kısa süre sonra laboratuvar araştırmalarımızda örneklerin yüzde 44’ünde D614G mutasyonu dediğimiz İngiliz varyantını gördük. Sadece bir örnekte Brezilya varyantı, birkaç hastada da Afrika türü dediğimiz virüs tespit ettik.

Çabuk yayılıyor

Elde ettiğimiz bulgular şuan için İngiliz varyantı dışında, majör bir değişim olmadığını gösteriyor. İngiltere varyantı daha kolay bulaştığı çabuk yayılım gösterebiliyor. Karadeniz’deki vaka artışının nedeni de İngiliz varyantını etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde, ‘Arjantin varyantı ortaya çıktı’ şeklinde iddialar gündeme gelse de bizim şuan için böyle bir tespitimiz yok. Şimdiye kadar büyük bir değişime uğramış virüs yakalamış olsak gerekli uyarıları yapardık. Türkiye, sağlık kültürü anlamında aşılamayı çok iyi yapan bir ülke. Aşı politikamız, çok iyi şekilde yürüyor. Kovid-19 hastalarında immünolojik baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor. Baskılama virüs için değişim yani mutasyon anlamına gelir. İlaç tedavisi aşılamanın neden olduğu baskılamaya rağmen endişe edeceğimiz bir mutasyon söz konusu değil.”

‘2022 yılı bahar aylarında sönümlenecek

Bu yılın sonbaharının salgın süreci açısından belirleyici olacağına değinen Dr. Kuşkucu, “Sonbaharda toplumsal bağışıklık oranımızı net olarak görmüş olacağız. Tahminlerimiz salgının ancak 2022 bahar döneminde sönümleneceği yönünde. Kovid-19 da ilerleyen yıllarda tıpkı soğuk algınlığı veya grip gibi mevsimsel viral bir hastalığa dönüşecek.

Bu sürece kadar aşılanma ve toplumsal bağışıklık çok önemli. ABD’deki tıp merkezlerinde haftada 6 bin virüs sekanslanırken, bizdeki sayı bu rakamın çok altında. Aşılama, toplumsal korunma ve bağışıklık için sekanslama dediğimiz araştırmaların arttırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aşıda 60-64 yaş arası öne çekildi

Öte yandan Türkiye’de 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlanan aşılama kampanyasında birinci aşama tamamlandı. Birinci aşamada, sağlık çalışanları ile huzurevi, engelli bakımevi misafirlerinin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaları gerçekleştirildi.

Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hazırlanan, “Aşı Uygulanacak Grup Sıralaması”na göre, aşılamada ikinci aşamanın Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personeliyle devam etmesi bekleniyordu.

Birinci dozda randevu sorunu

Bu arada Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2.Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, 65 yaş üstü grupta birinci doz için randevu alınamadığını söyledi. Eryazğan, “Birinci doz aşıların hiçbirine randevu alınamıyor. Türkiye’nin pek çok noktasında birinci doz aşılarına gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu alamadığı, 182’den randevu oluşturamadığı görülüyor.

Aile hekimlerinin bu konuda yaptıkları denemelerde herhangi bir randevu oluşturulamadığı görülüyor. Ama ikinci doz aşılar için randevu almada bir sıkıntı çekilmiyor. Bakanlık ikinci doz aşılar bitmeden, aşılanan kişilerin aşıları bitmeden, birinci doz aşıları açmayacak gibi görünüyor” dedi.

Seyahat kısıtlaması gündemde

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de ise seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündeme geldi. Uzmanlar, bölgede Covid-19 vakalarında düşüş gözlenmemesi halinde, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kısıtlama ve ek denetim seçenekleri masaya yatırılabileceğini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'da İngiliz varyantı mutasyonlu virüs oranının yüzde 50nin üzerine tırmandığını belirterek "Seyahat kısıtlaması ile ek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsunda bu oran 458,53'e yükseldi.

'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye geriledi. Trabzon'da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alması üzerine kentte üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında halkın yoğunlaştığı noktalarda yetkililer ve kolluk kuvvetlerince salgın denetimi yapılıyor. Vaka artışına aldırış etmeyip maske ve sosyal mesafe kurallarını unutan vatandaşlar güvenlik güçlerince uyarılıyor.

Kentte son 3 günde vakalarda artış tespit edilmesi ve karantinalı alanların çoğalması tedirginlik yarattı. Alınan önlemler ve uygulanan denetimlere rağmen Covid-19 vakalarının artması üzerine şehirler arası ulaşım kısıtlaması masaya yatırılacak. Kentte vakalarda düşüş olmaması halinde yetkililer, şehirler arası ve şehir içi ulaşımda denetim ile seyahat kısıtlaması seçeneklerini gündemine alacak.

Karadeniz bölgesinde mutasyonlu virüsün etkisiyle vakaların arttığına dikkat çeken uzmanlar toplu taşıma gibi kapalı alanlarda virüsün daha hızlı yayıldığını hatırlatarak kısıtlama ve denetim yapılmasını istedi.

KTÜ Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgede etkili olan mutasyonlu virüsün etkisinin farklı şehirlerde, farklı oranlarda yaşandığını söyledi. Bölgedeki vakalarda tespit edilen İngiliz varyantı Covid-19 virüsünün yayılımını anlatan Prof. Dr. Faruk Aydın, şöyle konuştu:

"Samsun bunu yüzde 90a yakın yaşarken, Trabzon'da yüzde 50nin üzerine tırmanmaya başladığı rakamlarda yaşıyor. Rize ise yüze 10un altında bu mutasyonu yaşıyor ancak bu oranlara rağmen bütün bölge kırmızı alanda. Çünkü virüs daha hızlı ve kolay bulaşabiliyor, daha az sayıda virüs insanlarda bulaş meydana getirebiliyor."

Virüs değişirken biz sabit kaldık

Covid-19 virüsünün biyolojik yaşam biçimini değiştirip daha kolay bulaşabilir hale dönüştüğünü ifade eden Aydın, "İnsanlar eski alışkanlıklarını sürdürerek daha tehlikeli olan bu mikroorganizmaya karşı daha farklı tedbirler almadı. Virüs değişirken biz sabit kaldık ve bizim bir adım önümüze geçti.

İnsanlar böyle bir virüsün taşıyıcısı olmaları ve bulundukları ortamda bulaşıcı kaynak olarak görev almaları söz konusu. Biz virüsün bir adım önüne geçebilmek için uymamız gereken önlem ve kısıtlamaları biraz daha artırmamız lazım" diye konuştu.