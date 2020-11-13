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Sigara dumanı virüs yayılımını 4 kat artırıyor
Uzmanlar, kalabalık ortamlarda sigara kullanımının COVID-19 virüsünün yayılım hızını 4 kat artırdığını belirtti. Sigara kullanımının maskesiz kalma süresini uzattığı ve hastalığın dumanla yayılımına sebep olduğu ifade edildi.
Sigara dumanı virüs yayılımını 4 kat artırıyor
13 Kasım 2020 16:32 - TRT Haber
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Ülke genelinde kalabalık cadde ve sokaklarda, otobüs duraklarında koronavirüs yayılımını azaltmak için sigara kullanımı kısıtlandı.

Açık alanlara getirilen kısıtlama ile sigara kullanımının da azalması bekleniyor. Uzmanlara göre bu; tütün bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat.

SBÜ Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, enfekte bir kişinin sigara içerken etrafına verebileceği enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için sigarayı bırakmanın tam zamanı olduğunu belirtti.

SİGARA İÇENLERDE VİRÜS DAHA AĞIR GEÇİYOR

Sigara, virüse elverişli ortam hazırlıyor. İçenin hastalığı ağır seyrediyor, içmeyene ise dumandan virüs bulaşabiliyor çünkü sigara dumanı virüsü dört kat daha hızlı yayıyor, üstelik maskesizlik süresini de artırıyor. İşte bu nedenlerle alınan sigara önemlerinin sigara içme oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatırken, virüsün akciğerdeki tutulumunu artırıyor.  Özal, “Altta akciğer hastalığı olanlar ve sigara içenlerde bu hastalığın çok daha ağır geçtiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre sigara bağımlılığından kurtulmak için ilk adım kararlı olmak. Yeni uğraşlar bulmak, egzersiz yapmak ve bol su içmek de sürece destek olabilir.

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