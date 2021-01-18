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Siirt'te sağlık çalışanlarının yüzde 50'si aşılandı: Şu ana kadar hiçbir yan etki gözlenmedi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan korona virüs aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar sağlık çalışanlarının neredeyse yarısının aşılandığı kentte, herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı
Siirt'te sağlık çalışanlarının yüzde 50'si aşılandı: Şu ana kadar hiçbir yan etki gözlenmedi
18 Ocak 2021 14:55 - İHA
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Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, kentte görev yapan sağlık çalışanların aşılanmasına devam edildiği, şu ana kadar yüzde 50’nin üzerinde sağlık çalışanına koronavirüs aşısı yapıldığını söyledi.

Koronavirüs aşılarının üzerinde bulunan karekod ile ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılmasının mümkün olmadığını belirten Ömür, şu ifadelere yer verdi:

"14 Ocak 2021 tarihi itibari ile ilimize aşılar geldi. İlk etapta sağlık çalışanlarının tamamını aşılama hedefimiz oldu. Bugün itibari ile aşılanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 50'nin üzerinde umarım ki yüzde 70’leri bulacağız, beklentimiz budur. Etkin bir bağışıklık olması için toplumun tamamına bu aşıları yapmamız gerekiyor ama yüzde 50’sinden fazlasını yapmamız bile bilimsel olarak yeterli görüşler bildiriliyor.

Vatandaşlarımızın en sık sorduğu soru bize ne zaman sıra gelecek, tabi ilk etapta sağlık çalışanlarına yapıldı. Daha sonra yaşlı bakım evi, huzur evindeki hastalarımız vatandaşlarımıza yapılacak. Peyderpey Bakanlığımızın belirlediği programa göre vatandaşımızın tamamına ulaşmaya çalışacağız. Şuana kadar aşıladığımız kişilerde yan etki gözükmedi. Ben İl Sağlık Müdürü olarak yaptım. Doktorlarımızın tamamı yaptı. Vatandaşların çekinmesini gerektirecek bir şey yok sağlıklı günler dilerim."

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi HSB biriminde görev yapan Leman Uçar adlı sağlık çalışanı, aşı olduğunu ve vatandaşların da koronavirüse karşı aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

siirt il saglik muduru koronavirus asisi saglik calisani

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