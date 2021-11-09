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Singapur, COVID'e karşı aşı olmayanların ilaç ve hastane masraflarını karşılamayacak
Singapur'da "isteğe bağlı olarak aşılanmamış" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından ücret alınmaya başlanacak.
Singapur, COVID'e karşı aşı olmayanların ilaç ve hastane masraflarını karşılamayacak
09 Kasım 2021 10:55 - AA Saadet Firdevs Aparı
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Guardian'ın haberine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayılarındaki artış devam ederken hükümet, aşı olmamayı seçenlerin Kovid-19 kaynaklı tıbbi faturalarını artık ödemeyeceğini açıkladı.

Hükümet yetkilileri, aşılanmamış kişilerin yoğun bakıma ihtiyaç duyanların "büyük çoğunluğunu" oluşturduğunu ve "sağlık kaynakları üzerindeki baskıya orantısız şekilde katkıda bulunduğunu" belirtti.

Ülkede şu anda Singapurluların yanı sıra daimi ikamet edenler ve uzun süreli vize sahiplerinin, Kovid-19 testleri yurt dışından döndükten kısa süre sonra pozitif çıkanlar hariç, tüm tıbbi maliyetleri devlet tarafından karşılanıyor.

Ancak hükümet, 8 Aralık'tan itibaren "isteğe bağlı olarak aşılanmamış Kovid-19 hastalarından ücret almaya başlayacağını" bildirdi.

Aşı için uygun olmayan kişiler için ise tıbbi faturalar ödenmeye devam edecek. Hükümet ayrıca 31 Aralık'a kadar kısmen aşılanmış kişilere ikinci dozu olmaları için zaman vererek faturayı ödeyecek.

Anahtar Kelimeler:

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