Singapur’daki sağlık çalışanlarında Koronavirüs bulaşı neden bu kadar az?

MEDİMAGAZİN-Hazırlık, planlama, hasta oranları ve protektif ekipmanların tümünün bu başarıda yeri var. Yine de, en iyi teçhizatlar ayrımcılığa karşı korumada yetersiz kalıyor.

Malezya’da, babasının enfekte olduğunu söylemeyen ve doğumdan sonra testi pozitif gelen bir gebe kadın yüzünden tüm hastane kapatılarak temizletilmişti.

Filipinler’de dokuz doktor vefat etti, bu doktorlardan ikisi seyahat öyküsü konusunda yalan söyleyen bir hasta ile ilgilenmişlerdi.

5b in 400’ün üzerinde sağlık çalışanının enfekte olduğu –bu oranın ülkedeki tüm hastaların % 14’ünü oluşturduğu- İspanya’da hastalar için yeterli sayıda sağlık çalışanı yok.

69 binin üzerinde hasta bulunan İtalya’da, eldivensiz çalışmak zorunda bırakılan bir doktor vefat etti.

Birleşik Devletler’deki sağlık çalışanları tarafından ventilatör, maske, önlük ve siperlik sıkıntısı yaşandığı söyleniyor.

Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin 7 Mart’ta yaptığı açıklamaya göre virüse maruz kalsalar da sağlık çalışanlarına hastanelerinde kendilerine ihtiyaç duyulması halinde asemptomatik iseler maskeleri ile işe dönmeleri gerekiyor.

İYİMSER OLMAK İÇİN BİR NEDEN

Singapur’daki tablo iyimser olmamız için bir neden. Tümü hastanelerde takip edilen 630’un üzerinde vaka olmasına rağmen sadece 41 sağlık çalışanı enfekte ve bunların hastane ortamı dışında enfekte olduğu düşünülüyor.

Singapur’da bir hastanede, tüm sağlık çalışanları Kovid pozitif olduğu bilinmeden entübe edilen bir hastanın iki metreden yakınında bulunmasına rağmen hiçbirinde virüs saptanmadı. Çünkü tümünde cerrahi maske ve N95 maske vardı. Havadaki partiküllerin % 95’ini dışarıda bırakan bu maske, doktorlar tarafından altın standard olarak görülüyor.

The Annals of Internal Medicine’de yayınlanan bir makaleye göre bu hiçbir sağlık çalışanının enfekte olmaması durumu cerrahi maske, el hijyeni ve diğer standard prosedürlere uyulması ile açıklanmakta.

BİRARAYA GELME

Uzmanlar, ülkeler arasında bilgi ve kaynak paylaşımının hayati önemi olduğunu vurguluyor. Çin, şu ana kadar Filipinler, Pakistan ve Avrupa’ya kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu. Çin’in en zengini Jack Ma, 10 Asya ülkesine 1.8 milyon maske, 210,000 Kovid-19 test kiti ve 36,000 parça koruyucu giysi bağışladı.

Koruyucu ekipmanlar arttıkça çok daha az sağlık çalışanının enfekte olacağı düşünülüyor.

Malezya’da yalnızca 80 sağlık çalışanı hastalandı; çoğunun toplum kaynaklı enfekte olduğu düşünülüyor.

Jack Ma Derneği aynı zamanda doktor ve hemşireler için online virüsle mücadele için bilgi paylaşım platformu oluşturdu. Bir tweet’inde “Tek dünya, tek mücadele,” yazdı.

Saw Swee Hock Halk Sağlığı Okulu’ndan Doçent Jeremy Lim ülkeler için birlikte çalışmanın kritik olduğunu söyledi. Virüsün sınır tanımadığını, ancak en zayıf halka kadar güçlü olduğumuzu, hastalık için tek bir rezervuar ülke bile olsa salgının tekrarlamayı sürdüreceğini anlattı.

Singapur Sağlık Bakanı Lee’nin tavsiyesi ne mi? “Hijyene önem verin ve ellerinizi düzenli yıkayın.”

SİNGAPUR, VAKA ÇALIŞMASI

Ülkede -çoğu yurtdışından gelen hastalar olmak üzere- Kovid-19 hastası sayısı artmaya devam ederken sağlık çalışanlarında daha ılımlı oranlar görülüyor. Doktorlar, bu durumu SARS salgınından dolayı hazırlıklı olunmasına bağlıyor. SARS salgını sırasında Singapur’daki 238 enfeksiyonun % 41’ini sağlık çalışanları oluşturuyordu.

Koronavirüs salgınının ilk vakaları görüldüğünde çalışanlara seyahat planlarını ertelemeleri söylendi. Ayrıca takımlar halinde çalışılmaya başlanarak hem salgın kötüleşirse yeterince çalışanın olması sağlandı, hem de çalışanlara dinlenecek zaman tanınmış oldu.

Singapur’da 13,766 doktor var; her 1,000 kişiye 2.4 doktor düşüyor. Bu oran Amerika’da 2.59, Çin’de 1.78 ve Almanya’da 4.2. Myanmar ve Tayland gibi yerlerde ise her 1,000 kişiye bir doktordan bile daha azı var.

İyi bir doktor-hasta oranı sağlamak ve yoğun bakım gibi özel birimler için yeterli sayıda özelleşmiş doktora ve hemşireye sahip olmak bu işin anahtarı.

Ekonomist İstihbarat Birimi’nin Global Sağlık Güvenliği İndeksi’ne göre her ülkede bu planlar yapılamıyor. 195 ülkenin % 70’i epidemi ya da pandeminin üstesinden gelmede yetersiz.

1.3 milyar nüfuslu Hindistan’da yoğun bakım, acil tıp ve göğüs hastalıkları gibi alanlarda eğitim almış yalnızca 20,000 doktor var.

Hindistan’ın tam tersi olarak Singapur’daki hastanelerde düzenli olarak pandemi, terör saldırısı gibi durumlara karşı Sağlık Bakanlığı gözetiminde simülasyonlar yapılıyor. Singapur’da 2005 yılı Haziran ayında ilk İnfluenza Pandemi Hazırlık ve Yanıt Planı yayınlandı.

2008 yılında Singapur’da Halk Sağlığı uzmanı olan Dr. Jeffery Cutter, Singapur’da en az beş altı ay yetecek kadar çok malzeme stoğu olduğunu açıklamıştı.

Kovid-19 salgınında da vatandaşlara maske takmamaları, bunu sağlık personeli için saklamaları söylendi.

KORUNAMAYACAĞINIZ BİR ŞEY: AYRIMCILIK

Aslanlar Şehri’ndeki birçok pozitif duruma rağmen, sağlık çalışanları bir başka sorunla daha mücadele etmek zorunda kalıyor, o da: ayrımcılık

Fransa, İtalya ve İngiltere’de halk sağlık çalışanlarını alkışlıyorken; Singapur’da sağlık çalışanları bazıları tarafından hastalık taşıyıcı olarak görülüyor.

Halk üniforma giyen sağlık çalışanlarına uygunsuz tepkiler verebiliyor, taksiciler onları araçlarına almayabiliyor.

Benzer bir stigma bazı sağlık çalışanlarının ev sahipleri tarafından evlerini terk etmeye zorlandığı Hindistan’da da var. Gidecek hiçbir yeri kalmayan ve bavullarıyla yollarda mahsur kalan çok sayıda doktor bulunuyor.

Ayrımcılık sağlık çalışanlarının hem performanslarına hem de motivasyonlarına olumsuz yansıyor.

Lim, sağlık çalışanlarımızı güvende ve Kovid-19’dan uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: South China Morning Post

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü