Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor
Araştırmacılar, Singapur'un tropikal ikliminde öksürükle havaya karışan yeni tip koronavirüsün 6,6 metreye kadar taşınabileceğini ortaya koydu.
Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor
09 Kasım 2020 15:54 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA-The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansına bağlı Yüksek Performanslı Hesaplama Enstitüsü, maske takmayan bir kişinin öksürmesi durumunda damlacıkların yayılış şeklini modelleyen bir simülasyon geliştirdi.

Araştırmacılar, maskesiz bir şekilde öksürüldüğünde 100 mikrometre boyutundaki damlacığın 6,6 metreye kadar gidebileceğini tespit etti.

Enstitü direktörü Lim Keng Hui, öksürük sonucu damlacıkların yayılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmasına karşın Singapur'un iklim özelliklerinin hesaba katılmadığını, tropikal iklimde damlacıkların taşınmasının daha kuru olan ılıman iklimlerden farklı olduğunu söyledi.

Araştırmacılardan Dr. Kang da diğer çalışmaların "ya bir damlacığın uçuşu sırasında tamamen buharlaşıp kaybolduğunu ya da hiç buharlaşmadığını" varsaydığını vurgulayarak "Singapur'un nemli ikliminde, öksürük damlacıkları kısmen buharlaşarak geride daha küçük bir damlacık bırakıyor ve bu daha sonra rüzgarla daha ileri taşınabiliyor." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmanın önemine vurgu yapan araştırmacılar, kişisel temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesiyle ortamların iyi havalandırılmasının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, geliştirilen simülasyonla Kovid-19 tedbirlerinin yeniden planlanması için kamu kurumlarıyla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

6 metre oksuruk kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.