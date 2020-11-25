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Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi onay için beklemede
Çin'in önde gelen ilaç firması Sinopharm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sunabilmek için yetkili kuruma onay başvurusunda bulunduğunu bildirdi
Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi onay için beklemede
25 Kasım 2020 13:30 - AA
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Çin'in önde gelen ilaç firması Sinopharm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sunabilmek için yetkili kuruma onay başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Global Times'ın haberine göre, Sinopharm Genel Müdür Yardımcısı Şı Şıngyi, Kovid-19 aşısının klinik deneylerinden veri topladığını ve sonuçların olumlu çıkmasının beklendiğini söyledi.

Şı, şirketin 3. faz klinik veriyi Çin Devlet Gıda ve İlaç Dairesine sunduğunu, şu anda daha detaylı veri sağlama ve aşının piyasaya sunulmasından önceki safhada bulunduklarını kaydetti. Önceliklerinin aşıya resmi onay verilmesi olduğuna işaret eden Şı, faz 3 verisinin, hükümet onayından sonra yayımlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Şı, sözlerine şöyle devam etti:

"Verimiz, bazı Batılı ülkelerdekilerden daha katı protokolleri izleyen ilgili birimler tarafından değerlendiriliyor ve Dünya Sağlık Örgütü ile yakın iletişim içindeyiz." 

Çin, geçen ay Kovid-19 aşı adaylarının "hiçbir yan etkisinin" görülmediğini açıklamıştı. Çinli yetkililere göre ülkede klinik deneyleri yapılan 4'ü 3. fazda 13 aşı adayı bulunuyor.

Yeni bir araştırmanın bulguları dikkat çekti

Bu arada Çin-Japon Dostluk Hastanesinin yürüttüğü bir araştırma, taburcu edilen Kovid-19 hastalarının büyük bölümünün yorgunluk, kas güçsüzlüğü, uykuya dalmakta güçlük çekme ve kaygı gibi şikayetleri olduğunu gösterdi.

Vuhan'daki bir hastaneden taburcu edilen kişiler üzerinde yürütülen araştırmada ayrıca ilk semptomlardan 6 ay sonra hastaların neredeyse yarısının bilgisayarlı tomografilerinde en az bir anormal şekil görüldüğü, hastanedeyken durumları daha ağır olanların ise daha bozuk akciğer difüzyon kapasitesine ve anormal göğüs röntgenine sahip olma eğilimi gösterdiği tespit edildi.

Çin-Japon Dostluk Hastanesinin Başhekimi Cao Bin, Kovid-19'u atlatan hastalara, sağlıklı kalabilmek için düzenli egzersiz yapma, alkol ve sigara kullanımından kaçınma ve gerekirse psikolojik danışmanlık yardımı alma tavsiyesinde bulundu.

 

Anahtar Kelimeler:

sinopharm koronavirus kovid-19

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