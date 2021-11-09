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Sinovac aşısı yaptıranlar İngiltere'ye seyahat edebilecek
İngiltere, onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı listesine Sinovac, Sinopharm ve Covaxin'i de ekleyecek.
Sinovac aşısı yaptıranlar İngiltere'ye seyahat edebilecek
09 Kasım 2021 08:36 - AA Hasan Esen
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni listenin 22 Kasım saat 04.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Böylece Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar, İngiltere'ye seyahat edebilecek.

Daha önce Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen'ın aşılarını onaylayan İngiltere'nin seyahat kurallarına göre, onaylı aşılardan biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası bulunanlar, yolculuk öncesi Kovid-19 testi yaptırmak veya vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyor. Bu kişiler, sadece İngiltere'ye vardıktan 2 gün sonra hızlı antijen testi yaptırıyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu adımın seyahat sektörü ve şirketler için faydalarına işaret ederken, aileleri ve arkadaşları da yeniden bir araya getireceğini belirtti.

İngiltere, ekim ayında Türkiye dahil 37 ülkenin aşı sertifikalarını tanımış ancak onaylı aşı listesinde Sinovac bulunmadığı için sadece Pfizer-BioNTech aşısı olanlara seyahatlerde kolaylık sağlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

sinovac onay ingiltere sinopharm covaxin seyahat

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