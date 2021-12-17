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Sinovac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 koruma sağlıyor
Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturduğunu, iki dozdan sonraki oranın ise yüzde 35 olduğunu açıkladı.
Sinovac aşısının üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 koruma sağlıyor
17 Aralık 2021 13:33 - İHA Hidayet Türkyılmaz
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Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oranına ulaştığını, iki dozdan sonraki oranın yüzde 35 olduğunu açıkladı.

Şirket tarafından iki doz aşı yapılan 20 kişi ve üç doz aşı yapılan 48 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Şirket yaptığı açıklamada, ilk grupta yedi ve ikinci grupta 45 kişide Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorların oluştuğunu bildirdi. Sinovac, verilerin aşının hatırlatma dozunun uygulanmasının aşının Omicron varyantına karşı nötralize etme kapasitesini etkili bir şekilde artırabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Hong Kong Üniversitesi'nden Yuen Kwok-yung liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre ise Omicron varyantının BNT162b2-Pfizer aşısı veya CoronaVac-Sinovac aşısı tarafından tetiklenen nötralize edici antikorlardan kaçtığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler:

sinovac omicron varyanti notralize edici antikor koruma

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