Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sinovac ile BioNTech aşıları karşılaştırıldı: Net sonuçlar ortaya çıktı
Son dönemde corona virüsü salgınının hız kazandığı Hong Kong'da Sinovac ve BioNTech/Pfizer aşılarını karşılaştırdılar. Ölüm oranının yüksek olduğu bölgede hangi aşının daha etkili olduğu ile ilgili net sonuçlar ortaya çıktı.
Sinovac ile BioNTech aşıları karşılaştırıldı: Net sonuçlar ortaya çıktı
11 Nisan 2022 11:08 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin’e bağlı özel idari bölge olarak bilinen Hong Kong’da corona virüsü salgını bitmek bilmiyor… Özellikle son dönemde bölgede Covid-19’a bağlı ölüm oranları büyük bir artış gösterirken, morg ve krematoryumlarda yoğunluk oluşurken hastanelerde de yer kalmadığı için birçok hasta, hastane dışındaki otopark alanında tedaviye devam ediyor.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Hong Kong merkezli medya kuruluşu South China Morning Post kapsamlı bir analiz hazırlayarak, kullanılan iki aşı Çin yapımı Sinovac ve Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın aşılarını kıyasladı.

Makalede, “Hangi aşı ölümü engellemede daha etkili” ara başlığı kullanılırken, “Bir ya da iki doz aşı olanlar arasında Alman yapımı BioNTech’in aşılarının, Çin yapımı Sinovac aşılarına göre daha iyi çalıştığı görülüyor. Hükümet verilerine göre bir doz BioNTech aşısı olanların vaka/ölüm oranı yüzde 0.21 seviyesinde, iki doz olanlarda ise yüzde 0.04 seviyesinde” yorumu yapıldı.

Bir doz Sinovac aşısı olanlarda ise ölüm oranının yüzde 1.28 olduğu belirtilirken iki doz aşı olanlarda ise bu oranın yüzde 0.31 seviyesinde olduğu duyuruldu.

Analizde Sinovac ve BioNTech aşılarının üç dozunu olanların ölümden korunma oranları da karşı karşıya getirildi. Analizde, “Üç Sinovac aşısı olanlarda ölüm oranı yüzde 0.04’ken BioNTech aşısını olanlarda ölüm oranı ise daha düşük ve yüzde 0.02 seviyesinde” denildi.

Gazeteye konuşan solunum yolları profesörü David Hui Shu-cheong da açıklamalarda bulundu. Bilim insanı, “Sinovac aşısı daha az koruma sağlıyor, dolayısıyla üç doz aşı gerekli. Fakat BioNTech aşısında iki doz güçlü bir koruma sağlıyor. Eğer iki doz BioNTech ile iki doz Sinovac’ı kıyaslarsak, BioNTech kazanır” dedi.

Anahtar Kelimeler:

sinovac biontech karsilastirma olum orani hong kong

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.