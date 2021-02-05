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Sinovac'ın aşısı 'CoronaVac'a Kolombiya'dan acil kullanım izni
Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi
Sinovac'ın aşısı 'CoronaVac'a Kolombiya'dan acil kullanım izni
05 Şubat 2021 09:41 - AA
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Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA) Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketinden gerekli izinlerin alındığını belirterek, "INVIMA Acil Durum Protokolü hızlı şekilde onaylandı. COVID-19 aşısının ülkeye geliş sürecinin rekor şekilde tamamlanması için uzmanlarımız çok titiz ve özenli çalıştı." ifadelerini kullandı.

INVIMA Direktörü Juilo Cesar Aldana da aşıların laboratuvar çalışmalarının süratli şekilde bitirilmesi sonucunda aşı ithaline eriştiklerini bildirdi.

Aşılamanın 20 Şubat'ta başlanmasının beklendiği ülkede yıl içinde 35 milyon kişiye COVID-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 2 milyon 135 bin 412 kişi COVID-19'a yakalandı, 55 bin 131 kişi yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:

invima covid-19 acil kullanim sinovac

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