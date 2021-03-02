Sırbistan, komşusu Bosna Hersek'e 10 bin doz COVID-19 aşısı bağışladı

Sağlık çalışanlarının aşılanmasında kullanılacak aşıların teslimi için Saraybosna'ya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i havalimanında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik ile Sefik Dzaferovic karşıladı.

Havalimanında konsey üyeleri ile görüşen Vucic, düzenlenen ortak basın toplantısında, aşıların Boşnak ve Hırvat nüfusun yoğun yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) entitesi için olduğunu aktararak, ziyaretinin aşı yardımından çok güven mesajı verdiğini ifade etti.

Sırbistan'ın dört farklı COVID-19 aşısı satın aldığını aktaran Vucic, şöyle söyledi:

"Moderna aşısı da sipariş ettik, beş olacak. Hangisinden isterseniz, Bosna Hersek halkı hangisini isterse biz onu ulaştıracağız. Burada mesele aşılar değil, insanların birbirine güvenmesidir."

Vucic, büyük ülkelerden bekledikleri yardımı birbirlerine yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Bununla 5, 10 ya da 20 hayat kurtarırsak mutlu olacağım. Bu önemli ve büyük bir şey." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilkbahar sonunda Bosna Hersek ile iş birliğinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da büyük bir ekonomi zirvesi yapma teklifinde de bulunduğunu aktaran Vucic, "Bu, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük iş birliği, güven, açıklık zirvesi olsun." dedi.

Aşılar için Sırbistan'a teşekkür

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Dodik de bağışladığı aşılar için Sırbistan'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bize getirilen dozları kendileri için kullanabilirdi, ancak Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan sonra bize de yardım ettiler."

Bosna Hersek'in COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) aşı tedariki için gerekli avansı ödediğini, ancak aşıların henüz ulaştırılmadığını anımsatan Dodik, ülkede kitlesel aşılamaya başlamak için yeterli doz bulunmadığını vurguladı.

Hırvat üye Zeljko Komsic de Sırbistan'ın bağışladığı aşılar sayesinde bir hayatın dahi kurtulmasının çok değerli olduğunu ifade ederek, COVAX noktasında belirsiz bir yolda ilerlediklerini ve bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileriyle görüşeceklerini söyledi.

Boşnak üye Dzaferovic ise desteği için Sırbistan'a teşekkür ederek, "Aşı tedarikinde küresel mekanizmaların durduğu bir durumda, Cumhurbaşkanı Vucic aşı teklifi sundu ve biz de kabul ettik." dedi.

Sırp entitesinde sağlık çalışanlarının aşılanması başladı

Bu arada, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde Rusya'dan tedarik edilen "Sputnik V" aşıları ile 12 Şubat'ta sağlık çalışanlarının aşılanması başlandı. RS entitesinde kullanılmak üzere 1 Mart'ta da 20 bin doz daha Rus aşısı ulaştırıldı.

Sırbistan'ın Bosna Hersek Federasyonu için gönderdiği AstraZeneca aşılarının Hindistan'da üretildiği ifade edilirken, Avrupa'da üretilenlerden farklı olmadığı belirtilen bu aşıların önce Bosna Hersek İlaç Ajansından kullanım onayı alması gerekeceği bildirildi.