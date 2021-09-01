Şırnak ve Kırıkkale'de tek doz aşılama oranı yüzde 75'i geçti

Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından Şırnaklılara çağrıda bulunmuş, Şırnak ilini Çarşamba gününe kadar haritada mavi rengi alarak düşük riskli iller arasına girmeye davet etmişti.

Bakan dün yaptığı duyuru ile Şırnak ile beraber Kırıkkale'nin de tek doz aşılamada yüzde 75'in üstüne çıkarak mavi iller arasına girdiğini duyurdu:

"Kırıkkale'mizde ilk doz aşı oranı %75’in üzerine çıktı. İlk doz aşı oranına göre düzenlenen Kovid-19 Risk Haritasında Kırıkkale’nin yeni rengi mavi. Risk rengini bugün değiştiren Şırnak’la birlikte, Kırıkkale’yi kutluyoruz. Bu oranlar, fazlasıyla, devam dozlarında da şart!"