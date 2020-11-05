Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sisli havalarda koronavirüs bulaş riski artıyor
Prof. Dr. Recep Tekin, sisli havalarda koronavirüsün havada asılı kalma süresinin uzadığını ve rüzgarla birlikte virüsün taşınma mesafesinin de arttığını belirterek, bu tür durumlarda ya dışarı çıkılmamasını ya da sosyal mesafenin artırılıp mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.
Sisli havalarda koronavirüs bulaş riski artıyor
05 Kasım 2020 09:33 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kış aylarının gelmesiyle Türkiye’de tekrar artış göstermeye başlayan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.

Koronaya karşı uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra, salgının yayılmasını önlemek amacıyla özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edilmesi, pazar yeri, market gibi yerlerde denetimlerin artırılması ve çoğu iş yerinde hizmetlerin saat 22.00’de sonlandırılması gibi tedbirler açıklandı.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de mevsim değişikliğiyle beraber soğuyan havayla birlikte rüzgarlı ve sisli havalarla daha sık karşılaşacağını ve bu durumun corona virüsün bulaş riskini artırabileceğini söyledi.

‘HAVADA ASILI KALMA SÜRESİ UZUYOR’

Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün hava yoluyla bulaştığını anımsatarak, “Havaların nemli olması, sisli olması, virüsün havada asılı kalma süresini uzatıyor. Bununla birlikte bir de hafif rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere ulaşıp, virüsü bulaştırma ihtimali de artacaktır. O yüzden vatandaşlarımızın sisli ya da nemli ve rüzgarlı havalarda mesafeyi biraz daha artırıp, maske ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalarını öneriyoruz. Çünkü bu tür havalarda bulaş riski daha fazla olabilir. Hatta virüsün taşınma mesafesi daha uzak olduğu için hem mesafeyi artırarak hem de maskemizi daha çok kullanarak, bu hastalığın bulaşmasını engellemeye çalışacağız” dedi.

‘YAĞMUR VE KAR RİSKİ AZALTIYOR’

Koronavirüsün havada asılı kalma süresini hesaplamanın zor olduğunu ama bunun dakikaları bulabildiğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Kuru havalarda bu süre saniyelere kadar gerilerken nemli havalarda ya da sisli havalarda dakikaları bulabiliyor. O yüzden bu süre içinde nemli ya da sisli havalarda virüsün havada asılı kalmasıyla birlikte bir de rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere taşınıp, bulaştırma riski de artabiliyor. Yağmurun avantajı var. Yağmur ya da kar gibi durumlarda havada asılı olan virüsler yere ulaşıyor ve bulaşma riskini de azaltıyor. Bu durumlar bizim açımızdan avantajlı."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus sis nem

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.