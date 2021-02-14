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Sokak kısıtlamasında da COVID-19 aşılamasına devam edildi: Sağlık çalışanları ile 60 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi
Sokak kısıtlamasında da COVID-19 aşılamasına devam edildi: Sağlık çalışanları ile 60 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor
14 Şubat 2021 11:31 - AA
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Ankara Şehir Hastanesindeki aşılama merkezinde, sağlık personeline 2'nci doz, "www.mhrs.gov.tr" ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üstündeki eşlerinin ilk doz aşıları yapılıyor.

Alerjik ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara özel aşılama çalışmasının uygulandığı merkezde, aşısını yaptıran 61 yaşındaki Zehra Yüceler, eşinin 65 yaş üzerinde olmasından dolayı aşı randevusu alabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Randevu sürecinde hiç zorlanmadığını belirten Yüceler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastaneye gelmeden önce asla aşı olmayacağım şeklinde düşünüyordum ama dinledikçe olacağımızı anladım. Bundan kaçış yok onun için bence herkes bir an önce aşı olsun." 

"Keşke daha önce gelseydik"

66 yaşındaki Sema Kaydanbilen, aşının toplum sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. 

Aşı sonrasında vücudunda olumsuz bir yan etki hissetmediğinin aktaran Kaydanbilen, ön yargısı olan vatandaşlara da aşı yaptırmaları için çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Aşı olmaktan kimse çekinmesin. Onların aşı olmaması toplum açısından çok risklidir. Mutlaka aşı olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından aşı olmaları gerekir. Onları aşı olmaya davet ediyorum. Şimdilik hastaneden bir şikayetimiz yok. COVID-19 kurallarına hastanede gayet iyi uyuluyor. Biz de çekinerek geldik. Keşke daha önce gelseydik diye düşünüyoruz. Çünkü korktuğumuz gibi olmadı. Yani korkmadan gelmek gerekiyormuş."

Eşiyle birlikte aşı olmaya gelen 67 yaşındaki Fatma Taşdibi, tansiyon, şeker, astım ve alerjik hastalığı olduğu için doktor kontrolünde aşısının yapıldığını söyledi.

Aşı olduktan sonra alerjik ve kronik hastalıkları nedeniyle 45 dakika hastanede gözlem altında tutulduğunu anlatan Taşdibi, "Biz, hep bu anı bekledik, aşımız olsun istedik. Çok şükür devletimiz bize aşımızı getirdi ve yaptı. En azından korkmayacağız. Şu anda yan etki olarak eşimle birlikte hiçbir şey hissetmiyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

ankara sehir hastanesi mhrs e-nabiz covid-19

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