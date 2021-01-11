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Soma Devlet Hastanesi duyurdu: İlk aşılama 13 Ocak'ta yapılacak
Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında hastanelerinde ilk aşılamanın 13-14 Ocak'ta sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne uygulanmaya başlayacağını duyurdu
Soma Devlet Hastanesi duyurdu: İlk aşılama 13 Ocak'ta yapılacak

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan

11 Ocak 2021 14:39 - AA
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Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada hastanede Bakanlığın genelgesi kapsamında 15 aşılama odası hazırlandığını belirtti. 

Çağlayan, ilk olarak, son 6 ay içinde hastalığı atlatan sağlık çalışanları haricinde diğer tüm sağlık çalışanlarının ve 65 yaş üstü e-nabız uygulamasından randevularını alan vatandaşların aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Çağlayan, ülkede 11 Mart'ta görülen ilk vakanın ardından 7'nci vakanın ilçelerinde görüldüğünü hatırlattı. 

İlçenin tüm dinamiklerinin salgın süresinde hastaneye destek verdiğini ve hastaneye 700 bin lira değerinde tıbbi cihaz ve ekipman bağışı yapıldığını kaydeden Çağlayan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maden, enerji ve sanayi kuruluşları destek verdiler. 15 hemşire çalışanımızın ailesi, eşleri, maske, terlik, koruyucu ve çizme bağışında bulundu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, 2 tıbbi cihaz, bir oksijen solunum cihazı ve yeni doğan yoğun bakım servisine de canlandırma cihazı bağışladı. Bunların değeri 700 bin lira civarı. Ciddi katkı. Bağışlar çok kıymetliydi tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." 

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