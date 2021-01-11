Soma Devlet Hastanesi duyurdu: İlk aşılama 13 Ocak'ta yapılacak

Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada hastanede Bakanlığın genelgesi kapsamında 15 aşılama odası hazırlandığını belirtti.

Çağlayan, ilk olarak, son 6 ay içinde hastalığı atlatan sağlık çalışanları haricinde diğer tüm sağlık çalışanlarının ve 65 yaş üstü e-nabız uygulamasından randevularını alan vatandaşların aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Çağlayan, ülkede 11 Mart'ta görülen ilk vakanın ardından 7'nci vakanın ilçelerinde görüldüğünü hatırlattı.

İlçenin tüm dinamiklerinin salgın süresinde hastaneye destek verdiğini ve hastaneye 700 bin lira değerinde tıbbi cihaz ve ekipman bağışı yapıldığını kaydeden Çağlayan, şu değerlendirmeyi yaptı: