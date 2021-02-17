SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kısıtlamalarla ilgili kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 ile mücadele kapsamında bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapacağını duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

"Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk ve yoğun bir şekilde de kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok ama biz başardık.

Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları millete sesleniş konuşmamızda açıklayacağız.

Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik."