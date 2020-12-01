SON DAKİKA HABERİ: Vali Yerlikaya, İstanbul için yeni mesai saatlerini duyurdu

Corona virüste yeni önlemler kapsamında İstanbul'da mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre kamuda hizmet saat 10.00'da başlayacak.

Düzenlemenin detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre Vali Yerlikaya, ''İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır'' ifadelerine yer verdi.