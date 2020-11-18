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Son dakika: Pfizer/BioNTech aşısının etkililiği yüzde 95'in üzerine çıktı
Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı.
Son dakika: Pfizer/BioNTech aşısının etkililiği yüzde 95'in üzerine çıktı
18 Kasım 2020 14:58 - BBC TÜRKÇE
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Pfizer, aşı çalışmalarının ilk seri çalışmalarının tamamlanmış sonuçlarını duyurduğu çarşamba günkü açıklamasında koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti.

Şirket, elde ettikleri verilere göre aşının koronavirüsün orta ve ciddi formlarını engellediğini aktardı.

Yaşı büyük yetişkinlerde ise aşının yüzde 94 etkili olduğu ifade edildi.

Pfizer, bu sonuçlar sayesinde ortağı BioNTech ile birkaç gün içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuracaklarını açıkladı.

FDA’in iki doz aşıya onay vermesi durumunda yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği aktarıldı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla’nın yazılı açıklamasında araştırma sonuçlarının tarihi olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

pfizerbiontech asi

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