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Suudi Arabistan’da 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay
Suudi Arabistan’da Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildi.
Suudi Arabistan’da 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay
04 Kasım 2021 08:46 - İHA
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Dünya genelinde Covid-19’la mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildiği belirtilerek, kararın şirket tarafından sağlanan ve aşının özel düzenleyici gereklilikleri karşıladığını gösteren verilere dayandığı açıklandı.

ABD’de aşı için 5-11 yaş grubu için onay vermişti

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay

 

CDC'den 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay

 

Anahtar Kelimeler:

suudi arabistan 5-11 yas grubu pfizerbiontech onay

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