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T-hücre testi antikor testinden sekiz kat daha etkili
ABD’de yapılan araştırmada, vakaları tespit etmede T-hücre testinin antikor testinden sekiz kat daha etkili olduğu ortaya çıktı.
T-hücre testi antikor testinden sekiz kat daha etkili
13 Kasım 2020 14:30 - NTV
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Seattle merkezli Adaptive Biotechnologies tarafından yapılan yeni araştırma, T-hücre testinin COVID-19 enfeksiyonunu tespit etmede antikor testinden sekiz kat daha etkili olduğunu tespit etti.

İtalya’nın Vo şehrinde yapılan çalışmada, 2 bin 200 kişiden alınan numuneler T-hücre testi ve antikor testine tabi tutuldu. Covid-19 tespit edilen 70 kişiyi, T-hücre testi yüzde 97 oranında bilirken antikor testi yüzde 77 oranında başarı sağladı.

2 bin kişi arasında antikor testi negatif çıkan 45 kişiye T-hücre testi pozitif sonuç verirken T-hücre testinin antikor testine göre tespit etme oranının yüzde 80 daha iyi olduğu açıklandı.

ANTİKORLAR VE T HÜCRELERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Vücudun patojenlere (bakteri ya da virüslerI karşı doğuştan sahip olduğu bağışıklık mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda,  kazanılmış (edinilmiş) bağışıklık sistemi devreye giriyor.

Kazanılmış bağışıklık sistemi ise 3 ana çeşit lenfosit hücresi oluşturuyor: B hücreleri, T hücreleri ve doğal öldürücü lenfositler (NK hücreleri). B hücreleri antikor olarak bilinen molekülleri oluşturuyor ve virüsle savaşta ilk önce devreye giriyor. Antikor proteinlerinin varlığı vücudun daha önce o hastalıkla karşılaştığını ve mücadele etmeyi öğrendiğini gösteriyor. T hücreleri ise antikorların ardından geç bir bağışıklık tepkisi olarak ortaya çıkıyor. Antikorlar kadar hızlı hareket edemeyen bu hücreler bir enfeksiyonu kontrol etmek ve semptomları azaltma konusunda önemli bir rol oynuyor.

Anahtar Kelimeler:

seattle adaptive biotechnologies t-hucre testi covid-19 italya

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