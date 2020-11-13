T-hücre testi antikor testinden sekiz kat daha etkili

Seattle merkezli Adaptive Biotechnologies tarafından yapılan yeni araştırma, T-hücre testinin COVID-19 enfeksiyonunu tespit etmede antikor testinden sekiz kat daha etkili olduğunu tespit etti.

İtalya’nın Vo şehrinde yapılan çalışmada, 2 bin 200 kişiden alınan numuneler T-hücre testi ve antikor testine tabi tutuldu. Covid-19 tespit edilen 70 kişiyi, T-hücre testi yüzde 97 oranında bilirken antikor testi yüzde 77 oranında başarı sağladı.

2 bin kişi arasında antikor testi negatif çıkan 45 kişiye T-hücre testi pozitif sonuç verirken T-hücre testinin antikor testine göre tespit etme oranının yüzde 80 daha iyi olduğu açıklandı.

ANTİKORLAR VE T HÜCRELERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Vücudun patojenlere (bakteri ya da virüslerI karşı doğuştan sahip olduğu bağışıklık mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda, kazanılmış (edinilmiş) bağışıklık sistemi devreye giriyor.

Kazanılmış bağışıklık sistemi ise 3 ana çeşit lenfosit hücresi oluşturuyor: B hücreleri, T hücreleri ve doğal öldürücü lenfositler (NK hücreleri). B hücreleri antikor olarak bilinen molekülleri oluşturuyor ve virüsle savaşta ilk önce devreye giriyor. Antikor proteinlerinin varlığı vücudun daha önce o hastalıkla karşılaştığını ve mücadele etmeyi öğrendiğini gösteriyor. T hücreleri ise antikorların ardından geç bir bağışıklık tepkisi olarak ortaya çıkıyor. Antikorlar kadar hızlı hareket edemeyen bu hücreler bir enfeksiyonu kontrol etmek ve semptomları azaltma konusunda önemli bir rol oynuyor.