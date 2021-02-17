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Tahran'da COVID-19 varyantı çocuk vakalarda artışa neden oldu
İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başkanı Celil Kuhpayezade, başkent Tahran'da 5-17 yaş arası kişilere, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) bulaşma hızında artış gözlendiğini söyledi
Tahran'da COVID-19 varyantı çocuk vakalarda artışa neden oldu
17 Şubat 2021 11:58 - AA
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Alef haber sitesine göre, Kuhpayezade, "Tahran'da COVID-19'un 3'üncü dalgasına kadar, 30 ve 17 yaş altı vakalar azdı. Son günlerde, İngiliz virüsünün yayılmasıyla 5-17 yaş aralığında vaka ve yatan hasta sayısının artığına şahit oluyoruz." dedi.

Küçük yaştaki çocuklarda hastalığın öldürme oranın da artığını dile getiren Kuhpayezade, "COVID-19 nedeni ile hastanede yatan 10 yaş altı çocuklarda ölüm oranı önceleri yüzde 1'den azdı. Şu an bu oran yüzde 4 civarına yükseldi." ifadelerini kullandı.

Kuhpayezade, çocukların bu hastalığa karşı korunması için aileleri, toplantı ve ziyaretler gibi kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 59 bin 117'ye, vaka sayısı da 1 milyon 534 bin 34'e çıktı.

Anahtar Kelimeler:

tahran covid-19 iran saglik bakanligi virus can kaybi 3uncu dalga

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