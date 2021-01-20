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Takvim işliyor: Eczacılar yarın itibarıyla aşılanmaya başlayacak
Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadelede aşılama tüm hızıyla sürüyor. Sağlık çalışanları, huzurevleri ve bakımevlerinde kalan/görevlilerin aşılanmasından sonra sıra eczacılarda. Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre en geç yarın itibarıyla eczacılar, COVID-19 aşısı olmaya başlayacak
Takvim işliyor: Eczacılar yarın itibarıyla aşılanmaya başlayacak
20 Ocak 2021 14:22 -
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COVID-19 aşı takvimi, Sağlık Bakanlığının belirlediği sıraya göre işliyor. Sağlık çalışanları ile başlayan aşılama sürecini yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalanlar ile burada çalışanların aşılanması takip etmişti. Yarın itibarıyla da eczacıların aşılanması uygulamasına başlanması bekleniyor. 

Türk Eczacılar Birliği resmi web sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan;

  • Sorumlu müdür(depo ve eczane),ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,
  • Eczane çalışanlarımız,
  • Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,
  • Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,
  • Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,
  • Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asisi eczaci eczane calisanlari saglik bakanligi turk eczacilar birligi

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