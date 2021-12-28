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TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC olduğunu belirterek, "İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
28 Aralık 2021 15:07 - AA Zehra Aydın Turapoğlu
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Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile önce baş başa görüşen, ardından heyetler arası görüşmeye geçen TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Şentop, salgın sürecinin, uluslararası ilişkilerin insani boyutunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Virüsün yeni varyantlarının çıktığını anımsatan Şentop, "Birkaç gün içinde Güney Afrika'daki bir mutantı Hollanda'da, İngiltere'de görebiliyoruz. Birkaç gün sonra Avustralya'da görebiliyoruz. Batı Avrupalılar genelde küreselleşmeyi paranın hızlı ve serbest dolaşımı, insanın, özellikle emeğin hızlı ve serbest dolaşımı, malların serbest dolaşımı olarak görüyorlardı ama hastalıklar ve virüsler de serbest dolaşıyor, küresel... Hastalık küresel olduğu gibi tedavi, ilaç, aşılar da küresel olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 156 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin. TURKOVAC'a kullanım onayı aldığına dikkati çeken Şentop, "Ben kendim de üçüncü dozu TURKOVAC oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

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