TEB: Eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız, temaslı olsun olmasın düzenli aralıklarla testten geçirilmeli

TEB'den yapılan açıklamada, vaka sayılarının tırmandığı ve salgının seyrinin giderek ağırlaştığı günlerden geçildiği vurgulanarak sağlık çalışanlarının iş yüküne ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"Pandeminin en başından beri sağlık çalışanlarının omuzlarında olan yük, dayanılmaz bir boyuta ulaşmış durumda. Tükenmişlik hissiyle, stresle, aşırı yoğun mesai saatleri ile mücadele ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, sağlık çalışanlarının da Kovid-19'a yakalandığı, sevdikleri ve kendi hayatlarından endişe duyduklarının altı çizildi.

Açıklamada, TEB olarak salgının başından bu yana çeşitli taleplerde bulundukları belirtilerek "Sesimiz duyulmadı, görmezden gelindi, taleplerimize yenileri eklendi ama hiçbiri karşılanmadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, TEB'in bu sürece ilişkin talepleri şöyle sıralandı:

"Herkes için sıkı karantina tedbirleri uygulanmalı ve Kovid-19 aşısının tüm yurttaşlarımıza ücretsiz temini için gereken tüm çalışmalar bir an önce tamamlanmalı. Tüm yurttaşlarımıza daha yaygın bir şekilde test uygulanmalı, eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız ise temaslı olsun olmasın düzenli aralıklarla testten geçirilmeli. Kovid-19 aşısının uygulanmasında sağlık çalışanları, kronik hastalık sahipleri ve yaş almış kişilerle birlikte öncelikli grupta olmalı. Eczanelerimize ve eczane çalışanlarımıza düzenli aralıklarla koruyucu ekipman desteği sağlanmalı. Kağıt ortamda düzenlenen reçeteler kaldırılmalı, tamamen elektronik reçete sistemine geçilmeli. Eczane çalışma süre ve saatleri konularında Eczacı Odalarımızın bölgesel düzenleme önerileri, İl Sağlık Müdürlükleri ve Valiliklerce kabul edilmeli.

Salgın süresince eczanelerin yaygın ve etkili hizmet vermeye devam etmesi için gereken önlemler artık bir an önce alınmalı. Salgın sürecinde bozulan eczane ekonomilerine katkı sağlanabilmesi amacıyla koruyucu tedbirler ve teşvikler başlatılmalı. İlaç Fiyat Kararnamesi acilen güncellenmeli. Bilim Kurulu'nda Türk Eczacıları Birliğinin temsiliyeti sağlanmalı. Yerel ölçekli pandemi kurullarının tamamında eczacı odası başkanlarımız yer almalı. Kovid-19 bir an evvel sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli."