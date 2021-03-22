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TEB: İşte örnek! Meslek hastalığı kabulünde SGK'nın illiyet bağı istemesi kabul edilemez
Türk Eczacıları Birliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının meslek hastalığı sayılması gerekliliğine vurgu yaptığı açıklamasında, “Türkiye’de COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için illiyet bağı aranmaktadır. İlliyet bağının kurulması imkânsızdır, sağlık çalışanının ya da yakınlarının bunu ispata yükümlü olması ise kabul edilemez bir uygulamadır. Bundan bir an evvel vazgeçilmeli, mağduriyetler giderilmeli.” ifadelerine yer verildi
TEB: İşte örnek! Meslek hastalığı kabulünde SGK'nın illiyet bağı istemesi kabul edilemez
22 Mart 2021 13:56 -
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Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından yapılan basın açıklamasında COVID-19’un meslek hastalığı sayılması gerekliliğine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için illiyet bağı aranmaktadır. İlliyet bağının kurulması imkânsızdır, sağlık çalışanının ya da yakınlarının bunu ispata yükümlü olması ise kabul edilemez bir uygulamadır. Bundan bir an evvel vazgeçilmeli, mağduriyetler giderilmeli ve COVID-19’un tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde meslek hastalığı olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

TEB, geçtiğimiz yıl Nisan ayında COVID-19’a yenilerek hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş’un eşi Seda Özkan Durmuş’un Twitter üzerinden, “11 Nisan’da COVID-19 nedeni ile vefat eden Ecz. İsmail Durmuş’un eşiyim. 34 yaşında eczanesinde bilfiil çalışırken kaybettiğim eşim için SGK tarafımdan başvuru isteyip dün reddetti. 1,5 yaşında oğlumuz mevcut. Benim eşim meslek şehidi değil de ne?”şeklindeki paylaşımını hatırlatarak, şu açıklamayı yaptı:

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“Pandemiden toplumun her kesimi etkilendi ve elbette herkes salgınla mücadelede farklı roller üstlendi. Ancak, COVID pozitif hastalarla direkt iletişimde bulunan biz sağlıkçılar, salgının doğrudan mağduru olduk.  Bu sebeple de daha fazla korunmaya ihtiyacımız var. Sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat, hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan daha fazla COVID’e yakalanma riski taşıdığı saptanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok uluslararası örgüt, COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, henüz salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunmuştur.

Türkiye’de COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için illiyet bağı aranmaktadır. İlliyet bağının kurulması imkânsızdır, sağlık çalışanının ya da yakınlarının bunu ispata yükümlü olması ise kabul edilemez bir uygulamadır. Bundan bir an evvel vazgeçilmeli, mağduriyetler giderilmeli ve COVID-19’un tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde meslek hastalığı olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Türk Eczacıları Birliği olarak Seda Özkan Durmuş’un ve elbette hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızın ailelerinin yanındayız, mücadelelerinin destekçisi, hukuki süreçlerinin takipçisiyiz.

 

Anahtar Kelimeler:

turk eczacilari birligi covid-19 meslek hastaligi

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