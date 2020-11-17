Tedbirler işe yarıyor: Vaka dinamiği kırıldı

Sokağa çıkma yasağı, toplanma kısıtlamaları, maske zorunluluğu, işletmelerin kapatılması ve evden çalışma gibi tedbirlere başvurulan birçok Avrupa ülkesinde son dönemde yeni vaka sayılarında düşüş gözlendi.

Salgının ikinci dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden Fransa'da, 6 Kasım'da 60 bin 486 yeni vaka ile salgının başından beri Avrupa'daki en yüksek günlük artış kaydedilirken, son bir haftada yeni vaka sayılarında yüzde 16 düşüş gözlendi.

Dün vaka sayısının 9 bin 406 olarak açıklandığı ülkede, uzun bir aradan sonra ilk kez günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasıyla virüsün daha yavaş yayıldığını ifade ederken, son 10 gündür günlük vaka sayısı ve testlerin pozitif çıkma oranının da düştüğünü kaydetti.

Veran, tüm verilerin ikinci dalgada pik noktasına ulaşıldığına işaret ettiğini söyleyerek, "Salgını yeniden kontrol altına almaya başladık. Bu güzel haber." dedi.

AA muhabirine ülkedeki salgın tedbirlerini değerlendiren lise öğrencisi İnes Benismail, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının salgının seyrine olumlu etki yaptığını belirterek, herkesin tedbirlere en iyi şekilde uymaya çalıştığını söyledi.

Cerge Granet ise hükümetin aldığı tedbirlerin uygun olduğunu belirterek, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadan önce kafe ve restoranlarda sosyal mesafeye dikkat edilmediğini anımsattı.

- İspanya'da da yüksek artış düşüşe geçti

Sağlık Bakanlığı, hafta sonları açıklamadığı Kovid-19 verilerini üç günlük olarak pazartesi günleri güncellerken, dün açıklanan üç günlük 38 bin 273 yeni vakanın, 17 Ekim'den (sadece pazartesi günleri esas alındığında) bu yana en düşük veri olması dikkati çekti.

İspanya genelinde her 100 bin kişide 650 seviyesinde olan Kovid-19 vaka sayısı, 490'lara geriledi. Bu, 29 Ekim'den bu yana en iyi veri olarak kayda geçti.

Salgında ikinci dalganın başladığı dönem olarak bilinen eylül ayından itibaren İspanya'da kısmi ve bölgesel önlemler alınmaya başladı.

Hükümet, salgınla ilgili önlemlere yasal geçerlilik vermek ve kontrol altında tutmak için meclis kararıyla 25 Ekim'den itibaren 9 Mayıs'a kadar sürmesi öngörülen olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, bu kapsamda 17 özerk yönetimde uygulamada farklılıklar olsa da gece sokağa çıkmak yasaklandı, salgının yoğun olduğu bölgelerde serbest dolaşıma kısıtlamalar getirildi.

Ayrıca Katalonya, Castilla y Leon, Galisya, Asturias, Bask gibi önemli özerk yönetimlerde bar ve restoranlar kapatılıp sadece eve sipariş yöntemiyle çalışılmasına izin verildi. Ülkede, 6 kişiden fazla toplanma izni verilmezken, polis denetimleri de arttı.

Kovid-19 bilim komisyonu, her 14 günde bir revize edilen mevcut önlemlerle salgının bulaşmasının kontrol altına alınıp, hastanelerdeki hasta baskısının azaltılabileceğini belirtiyor.

- Belçika'da da vakalar düşüyor

Belçika'da yaz mevsiminin bitmesi ve okulların açılmasıyla Kovid-19 vakaları Eylül ayı başından itibaren hızla artmaya başladı. Ekim ayında Belçika ikinci dalgayı yaşarken, ekim sonuna doğru sayılar bahar aylarındaki ilk dalgayı da geçerek zirve yaptı.

Günlük ortalama yeni vaka sayısı 15 bini aşarken, 27 Ekim'de ise vaka sayısı 22 bini geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika hükümeti, ikinci dalganın ortaya çıkmasıyla ekim ortasından itibaren birtakım tedbirler uygulamaya başladı. Bu tedbirler arasında restoranlar, barlar ve kafelerin kapatılması, gece sokağa çıkmanın kısıtlanması, temel ihtiyaç ürünleri satanlar dışında tüm mağazaların kapatılması, mümkün olan iş kollarında evden çalışma zorunluluğu getirilmesi, açık ve kapalı tüm alanlarda maske takılması gibi önlemler yer aldı.

Ekim ayı ortasından itibaren aşamalarla uygulanan önlemler sayesinde yeni Kovid-19 vakalarında düşüş görüldü. Yeni vaka sayıları 4 bin 900 seviyesine geriledi.

Hollanda'da ise son 24 saatte 4 bin 830 yeni vaka tespit edilirken, günlük ortalama vaka sayısının ekim ayının son haftasında 10 binin üzerinde olması dikkate alındığında ciddi bir düşüş görüldü.

Hollanda hükümetinin aldığı ek önlemler ve kısmi karantina uygulamasıyla günlük ortalama vaka sayısı geçen hafta 6 binlere kadar geriledi.

14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçilen Hollanda'da, restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltıldı.

Ülkede ayrıca saat 20.00'den sonra alkollü içecek satışı yasaklanırken, sinema, müze, tiyatro, kütüphane, eğlence parkı, havuz ve hayvanat bahçeleri de kapatıldı.

Hollanda'da ayrıca cenazelerde en fazla 30, evliliklerde ise en fazla 20 kişiye kadar toplanmalara izin veriliyor.

- Almanya'daki tedbirler yeni vaka dinamiğini kırdı

Almanya'da da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler alındı.

2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapatılırken, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonlarının da hizmet vermemesi kararlaştırıldı.

Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklanırken, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilirken, en fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin veriliyor.

Kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Angela Merkel dün eyalet başbakanları ile kısıtlayıcı tedbirlerin etkilerini ve Kovid-19'nın yayılmasını önlemek için sonraki adımları görüştü.

Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sonra açıklama yapan Merkel, alınan önlemlerin etkili olduğunu belirterek, "Mevcut kısıtlayıcı tedbirler trendi henüz tersine çevirmedi ancak yeni enfeksiyon dinamiğini kırdık." dedi.

Toplantıda, Merkel önlemlerin okullarda maskenin zorunlu olması dahil bir an önce artırılmasını talep ederken, eyalet başbakanları ise karantina önlemlerinin sertleştirilmesine karşı çıktı.

- Vakalar Slovenya ve Çekya'da da geriledi

18 Ekim'de "salgın durumu" ilan edilen ve bir dizi katı tedbirin uygulanmaya başlandığı Slovenya'da da ortalama günlük vaka sayısı 920 seviyesine geriledi.

Tedbirler kapsamında, insanların ikamet ettikleri belediye sınırları dışına seyahat etmelerinin yasak olduğu, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri satan yerler dışındaki dükkanların kapatıldığı, toplu taşıma kapasitesinin düşürüldüğü ve gece sokağa çıkma yasağı getirilen Slovenya'da 28 Ekim'de 2 bin 600'den fazla vaka kaydedilmişti.

Hükümetten yapılan açıklamada, ikinci dalganın devam ettiği ancak günlük vaka ortalamasının gerilediği belirtildi.

Çekya'da ise 15 binin üzerine çıkan günlük vaka sayıları, alınan sıkı önlemler nedeniyle 4 binlere geriledi.

"Acil durum" ilan edilen ülkede karantina uygulanırken, hükümetin gelecek haftadan itibaren kademeli olarak kısıtlamaları kaldırması bekleniyor.