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Tek doz Kovid-19 aşılama oranında tüm iller yüzde 65'i geçti
Sağlık Bakanı tek doz aşılamada tüm illerin yüzde 65 oranında aşılamayı geçmesiyle Kovid-19 risk haritasında turuncu yani yüksek riskli il kalmadığını duyurdu.
Tek doz Kovid-19 aşılama oranında tüm iller yüzde 65'i geçti
16 Eylül 2021 09:16 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasının güncel halini paylaştı. Tek doz aşılama oranının tüm illerde yüzde 65'in üzerine çıkması ile haritada turuncu yani yüksek riskli il kalmadı. 

Bakan Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte." sözleri ile Gümüşhanelileri kutladı.

 

 

Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada pazartesi günü itibari ile iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağını duyurdu.

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