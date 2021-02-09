'Telemedicine' popülaritesi artıyor: Avrupa'da doktorlar COVID-19 hastalarına ilişkin kararları birlikte alıyor

Doktor Andreas Bootsveld Covid-19 hastalarına ilişkin ölüm kalım kararlarını alırken artık yalnız olmadığını, meslektaşları ile anında fikir alış-verişi yapabildiğini ve bir uzmanlar ekibinden danışmanlık alabildiğini aktarıyor.

Bu uzmanlar Bootsveld ile birlikte yoğun bakım ünitesinde olmuyorlar elbette. Onlar 20 km uzakta daha büyük bir başka hastanede çalışıyorlar. Kuzey Rhine Westfalya'da doktorlar için özel tasarlanmış bir projede Bootsveld'e telekonferans yöntemi ile bağlanarak ona destek oluyorlar.

Mart 2020'den bu yana devam eden ve 'Sanal Hastane' olarak adlandırılan bu uygulama ile salgından ötürü kapasitesini aşmış olan küçük hastanelere uzman desteği ve yardımı verilmiş olunuyor.

Bu şekilde çalışma yönteminde 'telemedicine' yani 'uzaktan tıp' deniyor ve artık alt yapısının ve bürokratik düzenlemelerinin de oturmasıyla pandemi sonrası gelecekte de kullanılmaya devam edileceği düşünülüyor.

Aachen Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi Direktörü Gernot Marx, "Solunum yetmezliği şikayeti olan hastalar genel olarak büyük, çok disiplinli ve tam ekipmanlı hastanelerin bakacağı vakalardır, yerel ve bölgesel hastaneler bu vakalara, hele de çok sayıda ise, normalde bakmaz" diyor ve ekliyor:



"Bu sanal uygulamalar sayesinde normalde kesinlikle hasta transferi gerektirecek bir dosyaya burada bakabiliyoruz. Büyük hastanedeki doktorlar da bu şekilde fiziki olarak bu vakaya tam zaman ve mekan ayırmak durumunda kalmıyorlar.

'Sanal tavsiye Ağı'

Avrupalı doktorlar telemedicine yöntemi sayesinde pandemi döneminin bir sağlık sistemi yıkımına yol açmadan geçirilebildiğini düşünüyor. Uygulamanın proje direktörü olan Sandra Dohmen, şöyle söyledi:

"Telemedicine birçok hastanede yoğun bakım kapasitesinin aşılmamasını sağlayan şey oldu ve hastalarımızın yüzde 90 yaşadıkları bölgelerdeki hastanelerde tedavi görebildi."

Şimdiye kadar Kuzey Rhine-Westfalya'da 17 yerel hastane ile bölgenin iki büyük hastanesi arasında bu şekilde bağlantı kuruldu. İlk olarak 2012'de başlayan bu iletişim bugün büyük ve geniş bir 'Sanal Tavsiye Ağı' haline gelmiş durumda.

Şimdiye kadar 300 hasta telemedicine gördü

Dohmen bu sistemin şimdi tüm ülkede uygulanması için çalışmaların başlayacağını belirtiyor ve ekliyor:

"Almanya'daki durumun İtalya'daki benzer hale gelmesinden endişe duyuluyor. Bu nedenle bu sürecin hızlanacağını tahmin ediyoruz."

Telemedicine yöntemi ile bugüne kadar Almanya'da bin 800 video konferans yapıldığı ve bu şekilde 300 hastaya hizmet verildiği açıklandı.

AB geneline yayılması planlanıyor

'ICU4COVID' isimli benzeri bir AB genelindeki uygulamanın planlandığı ve yılda 30 bin hastaya bu şekilde hizmet verileceği aktarılıyor. Güvenli bir veri tabanı üzerinden hasta verilerinin de bu konferanslar sırasında aktarımı gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra sanal toplantılara yoğun bakım konusunda uzman eczacıların da katılması planlanıyor.