The Times: İngiltere Kovid-19 seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarıyor

The Times gazetesi, bugün bir araya gelmesi beklenen bakanların uluslararası seyahatin başlaması için oluşturulan "Trafik ışığı sistemi" adlı uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik adımlar atacağını yazdı.

Bakanların sarı kategoriyi kaldırması bunun yerine ülkeleri yeşil veya kırmızı listeye almaları söz konusu.

Seyahat edilen ülkeleri yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye'yi mayıs ayından bu yana "yüksek riskli ülke" olarak görülen kırmızı listede tutuyor.Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor. Yolcuların 10 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacağı söylendi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ağustos ayındaki bir konuşmasında, Türkiye'nin neden "kırmızı ülkeler" listesinde kaldığı sorusuna, "Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor. Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi'ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, koronavirüsün o ülkedeki varyantlarına ve Covid-19'a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor." demişti.