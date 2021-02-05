Tıp derneklerinden, koronavirüs varyantının hastaneye yatış ve ölüm hızını artırabileceği uyarısı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği tarafından, dünyada tehdit oluşturan koronavirüs (SARS-COV-2) varyantlarına ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Değerlendirmeye göre, virüslerin özellikle de koronavirüsler gibi RNA virüslerinin çoğalması ve yayılması sırasında genomlarında mutasyonlar gelişiyor. Mutasyonların çoğunun anlamlı bir etkisi olmamakla birlikte, bazı mutasyonlar virüse bulaştırıcılığın artması gibi avantajlar sağlayabiliyor. Bu şekilde avantajlı hale gelen virüs varyantlarının seçilmesi ve baskın hale gelmesi kolaylaşabiliyor.

Şu anda da koronavirüs mutasyonları dünyada yayılıyor ve küresel bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenlerle, risk oluşturan mutasyonlara yönelik genomik sürveyans ağları oluşturularak mevcut ve ortaya çıkabilecek yeni varyantların izinin sürülmesi ve yayılmalarını engellemek için uygulanan önlemlerin sıkılaştırılması, yeni varyantların fenotipik özelliklerinin gerekli kılacağı ek önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

- "Şu ana kadar üç ayrı varyant görüldü"

Salgında bugüne kadar üç varyantın (B.1.1.7, B.1.351, P.1) bulaşma hızlarının arttığı ve mevcut epidemiyolojik durumda değişikliklere neden olması nedeniyle risk oluşturduğu kabul ediliyor.

Üç varyant, SARS-CoV-2'nin evrimleşme hızından beklenenin ötesinde mutasyon biriktirmiş olmalarıyla da dikkat çekiyor. Bu varyantlar, bulaşıcılığın artmış olması riskini taşıyor. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, bu varyantların topluma girme ve yayılma olasılığını "çok yüksek" olarak değerlendiriyor.

Yapılan hesaplamalara göre, İngiltere'de ortaya çıkıp diğer ülkelere yayılan B1.1.7 varyantının bulaşma hızı ve ikincil atak hızlarının yüzde 40-70 daha yüksek olduğu bildiriliyor. Bulaşıcılığın artmasının sonuçları olarak özellikle ileri yaştakiler veya eşlik eden hastalıkları bulunanlar olmak üzere tüm yaş gruplarında hastaneye yatışlar ve ölüm hızlarının artabileceğinden endişe ediliyor.

Farklı düzeylerde de olsa her üç varyantın doğal ya da aşılama sonrası edinilen antikorların etkilerinden kaçabilmeleri, daha önce Kovid-19 geçirmiş kişinin iyileştikten sonra yeniden hastalığa yakalanması şeklinde tanımlanan re-enfeksiyonlar ve aşılamanın etkinliği açısından da kaygı verici olarak gösteriliyor.

Her üç varyantın da ilk ortaya çıktıkları yerlerde hızla baskın hale gelmesi ve artmış vaka hızlarıyla ilişkilendirilmesi, bu varyantların kısa sürede tüm dünyaya yayılarak baskın hale gelmelerinin yüksek bir olasılık olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bir an önce çok sayıda insanın aşılanması sağlanıncaya dek yayılımlarını önlemek ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı rahatlatmak için daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyuluyor.

- Mutasyonlu virüslerin yayılma tehdidine karşı önlemler

SARS-CoV-2 virüsünde mutasyonların ortaya çıkmasının en önemli sebebi, virüsün insanlar arasında çoğalarak dolaşması olarak gösteriliyor. Toplumda Kovid-19 yayılımı ne kadar az olursa mutasyonların da gelişme olasılığı o kadar azalıyor. Bu nedenle her bir Kovid-19 vakasının engellenmesi kritik önem taşıyor.

Aşılama ve kısıtlama tedbirlerinin yanı sıra aktif takip yapılması varyant virüse karşı en etkili önlemler olarak vurgulanıyor.

Konuyla ilgili uzmanlık derneklerince, varyantların yayılma tehdidine karşı enfeksiyonu kontrol altında tutmak üzere halk sağlığı önlemlerinin alınması, mevcut ve yeni ortaya çıkabilecek varyantlara yönelik genomik sürveyans ağının oluşturulması ve mevcut laboratuvar ile test kapasitelerinin güçlendirilmesi, sağlık altyapısının varyantların doğuracağı gereksinimlere uygun hale getirilmesi öneriliyor.

Bulaştırıcılığı yüksek varyantların artışının engellenmesi ve günlük vaka sayılarının tekrar hız kazanarak 10 bin ve hatta 100 binlere ulaşabileceği büyük bir dalganın yüksek olasılığı karşısında alınacak tedbirler ve sıkı takip hayati önem taşıyor.

Bu süreçte alınabilecek tedbirler şöyle sıralanıyor: