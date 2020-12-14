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Tıp öğrencisinden online sınavda profesörü bile şaşırtan kopya çekme yöntemi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir öğrencinin uzaktan sınav sırasında uyguladığı kopya yöntemi hocalarını bile şaşırttı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan yaşananları, "Öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Sınav bir tane ama soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tıpkı James Bond filmi gibi" diyerek anlattı
Tıp öğrencisinden online sınavda profesörü bile şaşırtan kopya çekme yöntemi
14 Aralık 2020 17:29 - Hürriyet
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Corona virüs salgını hayatın tüm alanlarında köklü değişimlere neden oldu. Özellikle eğitim altyapısı, evrim geçirdi. Ders anlatımları, sınavlar, ödev sistemi köklü biçimde değişti. Tabii eğitimde sadece eğiticilerin değil öğrencilerin de kullandığı sistemler değişti. Hatta bu değişim, kopya çekme yöntemlerini de dijital dünyaya uygun hale getirdi. Bu değişimin en somut örneği, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşandı. Kameralar önünde uzaktan sınav olan bir öğrencinin kullandığı kopya çekme yöntemi, tüm fakülte hatta rektörlük yönetimini şaşkına çevirdi.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'a yaşananları değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Turhan, yöntemi ‘James Bond’ filmlerine benzetti

YAZILIM ÜRETTİK

Pandemi süreci ile birlikte tüm sınav ve ders anlatımlarının özel yazılımlarla uzaktan yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Turhan, şunları söyledi:

“Şu anda üniversitemizde ders anlatımlarından sınav sistemine kadar her şeyi uzaktan gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Türkiye’deki birçok üniversiteye örnek olacak özel yazılımları bizzat ürettik. Hatta bu yazılımları başka üniversitelerle paylaşıyoruz. Tabi bu süreç yeni deneyimleri beraberinde getiriyor.”

KİMSE ANLAMADI

Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin kopya çekme yöntemi ve bu yöntemin nasıl tespit edildiğini Prof. Dr. Turhan, şöyle anlattı:

“Online sınavlarımızda öğrenci kamera karşısına geçip masasını, masasındaki tüm araç ve gereci sınav gözetmeni hocamıza gösteriyor. Ve sınav bilgisayar başında online olarak yapılıyor.

Yeni kopya yöntemini uygulayan öğrencimiz de aynı şekilde kamerasını açıp sınava başladı. 120 soruluk sınav boyunca hiçbir olağanüstü durum yaşamadık. Öğrenci sadece bilgisayarının faresini kullanarak işaretlemeler yaptı ve sınavını bitirdi. Ben de sınavın sorunsuz geçtiğini raporladım. Ancak sınav bitip sisteme işlenme aşamasında sınava giren öğrencinin bilgisayarına 4 farklı IP adresinden ulaşım olduğunu fark ettik. Yani 120 soruluk dijital sınavda 480 kayıt vardı. Sonra anladık ki öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Yani sınav bir tane ama soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tıpkı James Bond filmi gibi."

SINAV İPTAL EDİLDİ

Tespit sonrası sınav iptal edildi. Öğrenci uyarıldı. Senatoda bu tür durumlar karşısında nasıl bir yol izleneceğine dair kararlar aldık. Bu kararları da tüm öğrencilerimizle detaylı olarak paylaştık. Şu ana kadar yeni bir girişimle karşılaşmadık. Zaten mevcut sistemin bunu tespit ettiğini öğrenen öğrencilerimizin bir daha bu yöntemi deneyeceğini sanmıyorum.”

Anahtar Kelimeler:

akdeniz universitesi tip fakultesi prof dr murat turhan sinav kopya cekme ogrenci

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