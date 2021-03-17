Toplumsal akıl sağlığı risk altında: Daha çok gençler ve kadınların ruh sağlığı bozuldu

Dünya nüfusunun akıl sağlığını değerlendirmek için hazırlanan Akıl Sağlığı Dünya Raporunda, İngilizce konuşan 8 ülke ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan ve Singapur'dan 49 bin kişinin verileri incelendi.

ABD'deki Sapien Labs tarafından yürütülen bir girişim olan Mental Health Million Project'in Akıl Sağlığı Dünya Raporu'nun sonuçları, "toplumsal akıl sağlığı riskine" işaret ediyor.

Çalışma, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) halihazırda karşılaşılan zorlukları daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu.

İngilizce konuşulan ülkelerdeki, yaşları 18-24 olan gençlerin neredeyse yarısının, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi akıl sağlığı rahatsızlıklarıyla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, COVID-19 salgınının işleri daha da kötüleştirdiğinin altı çizildi.

Yaşları 18- 24 olan genç nüfusun yüzde 44'ünün klinik düzeyde risk altında olduğuna işaret edilen raporda, salgın nedeniyle ruh sağlığı bozulanların daha çok gençler ve kadınlar olduğu belirtildi.

Raporda klinik düzeyde akıl sağlığı riski taşıyanların 2019'daki yüzde 14'lük oranının, 2020'de yüzde 26'ya yükseldiği vurgulandı.

Katılımcıların yüzde 57'sinin sosyo-ekonomik ya da sağlık problemleri yaşadığı ifade edilen raporda, iyi uyku, sosyal etkileşim ve egzersizin akıl sağlığına büyük katkısı olduğu kaydedildi.

Raporda, sosyal ve ekonomik politika taslağı hazırlanırken ruh sağlığına ilişkin toplum temelli araştırmaların dikkate alınması ve akıl sağlığı rahatsızlıklarıyla nasıl en iyi şekilde başa çıkılacağı konusuna daha fazla dikkat çekilmesi gerektiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün (COVID-19) neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Ghebreyesus, ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının bazılarının, COVID-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için kapatıldığını belirterek, "Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu. 1 milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor." diye konuşmuştu.