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Trabzon'da COVID-19 tedavisi gören Dr. Hüseyin İlhan Demirel hayatını kaybetti
Trabzon’da 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75), hayatını kaybetti
Trabzon'da COVID-19 tedavisi gören Dr. Hüseyin İlhan Demirel hayatını kaybetti
31 Aralık 2020 10:52 - DHA
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Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesinde Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hüseyin İlhan Demirel, koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Demirel, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Demirel, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Geçen yıllar Trabzonspor'da yöneticilik görevi de üstlenen Demirel’in ölümü; ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.

Dr. Hüseyin İlhan Demirel, görev yaptığı hastanede düzenlenecek anma törenin ardından toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus dr huseyin ilhan demirel doktor hastane

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