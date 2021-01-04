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Trump, ABD'de COVID-19 vaka ve ölü sayılarının abartıldığı tartışmalarına yanıt verdi
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının abartıldığını iddia etti
Trump, ABD'de COVID-19 vaka ve ölü sayılarının abartıldığı tartışmalarına yanıt verdi
04 Ocak 2021 08:57 - AA
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka ve ölü sayılarının abartıldığını savundu, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams rakamlardan şüphe etmek için herhangi bir sebep bulunmadığını bildirdi.

Dünyada COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Trump ile yöneticileri arasında "COVID-19 rakamlarının abartılıp abartılmadığı" tartışması yapılıyor.

Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Trump, birçok ülkenin söz konusu rakamları düşük gösterdiğini savunarak, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Çin virüsünün vaka ve ölü sayıları, CDC'nin (ABD Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi) garip değerlendirme yöntemleri nedeniyle oldukça yüksek gösterildi. Bir şüphe varsa hemen COVID denildi."

Trump'ın açıklamasına yanıt ise yine kendi yönetiminde kamu sağlığı konusundaki en yetkili isimden geldi.

CNN kanalındaki "State of Union" adlı programa katılan ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, "Kamu sağlığı açısından söz konusu rakamlardan şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur." ifadesini kullandı.

Adams, sadece ölü sayılarının değil, virüs kaynaklı hastalıkların ve hastane kapasitelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ortada "ürkütücü" bir tablonun olduğunu vurguladı.

ABD, 358 binin üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve 20 milyonun üzerinde vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Salgının ilk döneminde virüsü "hafife almakla" eleştirilen Başkan Trump, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetmişti.
 

Anahtar Kelimeler:

abd baskani donald trump yeni tip koronavirus covid

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