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Trump kaldırmıştı, Biden'den yeniden imzaladı: Seyahatlere yasak getirildi
ABD Başkanı Biden, Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan bu ülkeye seyahat eden ve ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı getiren kararnameye imza attı
Trump kaldırmıştı, Biden'den yeniden imzaladı: Seyahatlere yasak getirildi
26 Ocak 2021 10:04 - AA
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ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın COVID-19 nedeni ile söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.

İmzaladığı kararnamede Biden, şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19'un mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik."

Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.

Trump yasağı kaldırmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 nedeni ile Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.

Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:

abd baskani joe biden covid-19 seyahat yasagi

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