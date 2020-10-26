Trump 'para için' diyerek doktorları suçladı, doktorlardan cevap gecikmedi!

MEDİMAGAZİN-ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Wisconsin’de düzenlenen konuşmasında, Amerikan doktorlarını para için Covid-19 ölüm oranlarını doğru yansıtmadıkları gerekçesiyle suçladı. Trump, ölümcül hastalığı olup da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir hastayı örnek gösterdi. Trump açıklamasında, “Bu ülke ve raporlama sistemleri gerçeği yansıtmıyor.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ise ABD’li doktorlardan yanıt gecikmedi. Başkan Donald Trump’ın cumartesi günkü açıklamasında “daha fazla para kazanmak için” Covid-19 hasta sayısını artırmakla doktor ve hastaneleri suçlamasının ardından doktorlar savunmaya geçti.

Elmhusrt Memorial Healthcare Pension Plan Finans Direktörü Denise Chamberlain, hastanın Covid-19 hastası olduğunu kanıtlayan belgelerin olması gerektiğini ve eğer ölürlerse de ölüm nedeninin Covid-19 olarak belirtildiğini söyledi. Chamberlain ayrıca, federal cares yasası paketinin bir parçası olan Medicare’den, Covid-19 hastalarını tedavi etmek için yüzde 20’lik bir eklenti aldıklarını da sözlerine ekledi.

Michigan merkezli acil servis doktoru Rob Davidson başkana yönelik tweet atarak, “Bu tam bir hakaret! Ölümlerin nasıl gerçekleştiğini rapor ediyoruz. Eğer işinizi düzgün yapsaydınız, bu kadar çok Covid-19 ölümü bildirmezdik.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca, dünya çapında Covid-19 ölümlerinin şişirilmesi bir yana, önemli ölçüde eksik sayılabileceğini öne sürüyor.

Önceki araştırmalar, ABD’de Covid-19’a atfedilen ölümlerin sayısının önceki yıllara kıyasla ülkenin bu yıl yaşadığı toplam ölüm sayısından çok daha az olduğunu gösteriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)’ne göre, teyit edilmiş Covid-19 ölümleri, ülkedeki tüm ölümlerin yalnızca üçte ikisini oluşturuyor.