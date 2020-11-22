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Trump'ın COVID-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteyline, FDA'dan acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi.
Trump'ın COVID-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteyline, FDA'dan acil kullanım onayı
22 Kasım 2020 12:59 - NTV
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Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de Covid-19 tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek. Onay verilen antikor kokteyli daha önce ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı.

Antikor kokteylinin, koronavirüse yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.

Firma, Kasım ayı sonuna kadar 80 bin, Ocak 2021'de ise 300 bin hastaya yetecek kadar antikor kokteylini hazırlayabileceğini duyurdu. FDA bu ay başında "Eli Lilly" firmasına ait bir antikor ilacına da "acil kullanım onayı" vermişti.

Anahtar Kelimeler:

abd covid-19 donald trump antikor kokteyli regeneron

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