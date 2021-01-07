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TSE N95 maske, siperlik ve tulumlarda 'CE' belgelendirme yetkisi aldı
Türk Standardları Enstitüsü, ulusal akreditasyonunu tamamladığı parçacık filtreli maskeler, vücut koruyucu tulumlar, göz ve yüz koruyucu siperliklerde AB'den "CE" belgelendirme yetkisi aldı
TSE N95 maske, siperlik ve tulumlarda 'CE' belgelendirme yetkisi aldı
07 Ocak 2021 13:38 - AA
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Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) yapılan açıklamaya göre, TSE, Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği "CE" işareti taşıması zorunlu olan ürünlerde belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile "solunum koruyucusu" olarak bilinen N95 maskeleri, bazı tulumlar, göz ve yüz koruyan siperliklerin belgelendirme talepleri artış gösterdi.

Bu kapsamda TSE, parçacık filtreli maskeler, bazı tulumlar ve siperliklerde "CE" belgelendirmesi için Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) ulusal akreditasyonunu tamamladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanmasıyla TSE, bu alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerine başladı.

Talepler karşılanacak

AB'nin yetkisiyle TSE, parçacık filtreli maskeler, sıvı kimyasallar, patojen organizmalara ve sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruyucular, katı parçacıklara karşı koruyucu giyeceklerle göz ve yüz koruyuculuğu sağlayan ürünlerde CE işareti belgelendirmesi yapacak.

Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren üreticilerin belgelendirme talepleri TSE tarafından karşılanacak.

TSE, AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği CE işareti taşıması zorunlu olan ürünlerle ilgili yürürlüğe giren "Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği" konusunda 2011'den itibaren belge vermeye "onaylanmış kuruluş" olarak yetkilendirilmişti.

Kurum, söz konusu yönetmelik kapsamında halen ayak, bacak, el, kol ve vücut koruyucu giysilerle bazı baş koruması sağlayan ürünlerde CE işaretiyle ilgili belgelendirme faaliyeti yürütüyor.

"CE işareti"

CE işareti, malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla AB'nin, 1985'te oluşturduğu yeni yaklaşım çerçevesinde uygulanan sağlık ve güvenlik işaretidir. CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteriyor.

Kalite simgesi olmayan CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına geliyor.

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