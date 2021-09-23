TTB, Covid'den hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aşı verilerini paylaştı

MEDİMAGAZİN - Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarını tam doz aşı olmaya davet etti. Birlik, tam doz aşılama sayesinde sağlık çalışanlarında Covid kaynaklı ölümlerinin durduğunu ifade etti.

Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanlarında Covid-19 kaynaklı ölümlerle ilgili şu verileri paylaştı:

"Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı, 10'unun hatırlatma doz aşısı eksikti. Etkili doz aşılanması tamamlanmış bir sağlık çalışanının bağışıklığı baskılayan tedavi aldığı biliniyordu. İki sağlık çalışanının aşı bilgisine ise ulaşılamadı.

"Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır. Etkili doz aşılanmanın tamamlanmaya başladığı Haziran 2021’den önce 435 (ayda ortalama 29) sağlık çalışanı kaybı yaşanırken; son dört ayda bu sayı toplam 26 oldu.”

Ayrıca, "Özellikle ilk dönemde aşılanan sağlık çalışanları ve yaşı nedeniyle öncelik verilenler: Üçüncü hatırlatma dozuyla etkili aşı olmadan tam aşılı sayılmazsınız." hatırlatmasında bulunuldu.