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TTB duyurdu: 3 sağlıkçı daha COVID-19'a yenildi
Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) can almaya devam ediyor. Türk Tabipler Birliği üç sağlıkçının daha COVID-19'dan hayatını kaybettiğini bildirdi
TTB duyurdu: 3 sağlıkçı daha COVID-19'a yenildi
04 Ocak 2021 10:16 -
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Türk Tabipler Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlıkçıları duyurdu ve sevenlerine baş sağlığı diledi. 

  • Mersin'de iş yeri hekimliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım
  • Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Oğuzhan Özkan 
  • Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalışan Eczacı Halit Usluel COVID-19'dan hayatını kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:

genel cerrahi uzmani dr dogan yildirim oguzhan ozkan eczaci halit usluel

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