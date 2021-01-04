TTB duyurdu: 3 sağlıkçı daha COVID-19'a yenildi

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04 Ocak 2021 10:16
Türk Tabipler Birliği (TTB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlıkçıları duyurdu ve sevenlerine baş sağlığı diledi.
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