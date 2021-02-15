TTB duyurdu: 4 sağlık çalışanı daha COVID-19'dan hayatını kaybetti

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15 Şubat 2021 08:53
Türk Tabipler Birliği (TTB) sosal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda COVID-19'a bağlı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini paylaştı.
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