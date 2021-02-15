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TTB duyurdu: 4 sağlık çalışanı daha COVID-19'dan hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 372’ye yükseldi. Türk Tabipler Birliği, 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu
TTB duyurdu: 4 sağlık çalışanı daha COVID-19'dan hayatını kaybetti
15 Şubat 2021 08:53 -
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Türk Tabipler Birliği (TTB) sosal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda COVID-19'a bağlı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini paylaştı. 

  • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Anestezi Teknikeri Talat Aydemir
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan Fizyoterapist Adem Hacıoğlu
  • Gaziantep'te çalışan Eczane Teknisyeni Sakine Kılıç
  • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, COVID-19'a yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. 

Anahtar Kelimeler:

turk tabipler birligi ttb covid-19

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