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TTB'den açıklama: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok
Hekimler, iki doz Biontech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.
TTB'den açıklama: Üçüncü doz aşının farklı bir yan etkisi yok
05 Kasım 2021 17:10 - Milliyet Sarp Sağkal
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Milliyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göreTürk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, iki doz Biontech aşısı olan risk grupları için başlayan 3. doz uygulamasına ilişkin, “3. doz aşı uygulaması olması gereken bir uygulama. 3. dozla ilgili paylaşılan farklı bir yan etki yok. Son aşısını 6 ay önce olanlar için 3. doz aşının yapılması gerekir. Avrupa’da da benzer uygulamalar yapılıyor” dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı bir dil kullanmamasını eleştirerek “Bakan yine ‘Önerilir’ diyor” eleştirisinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:

turk tabipler birligi ttb ali ihsan okten prof dr osman kucukosmanoglu ucuncu doz

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