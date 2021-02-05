TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 22 kat arttı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 135 ülkeye tek kullanımlık tıbbi maske, 116 ülkeye kolonya ihraç etti.

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ve tıbbi ürünlere talep artarken, Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 2019'a kıyasla 21,6 kat artarak 244 milyar 872 milyon 760 dolara çıktı.

Ülkenin 2020'de gerçekleştirdiği tek kullanımlık tıbbi maske ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 123 kat yükselerek 216 milyon 678 bin 896 dolara çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Tıbbi maske ihracatı 2019'da 1,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Tıbbi maske en çok Almanya'ya satıldı

Geçen yıl Türkiye'de üretilen tek kullanımlık tıbbi maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31,4 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 25 milyon dolarla Fransa, 13,9 milyon dolarla Libya, 13,8 milyon dolarla Çin, 12,1 milyon dolarla Romanya takip etti.

Türkiye'den 2020'de en çok tıbbi maske satın alan diğer ülkeler İngiltere, Hollanda, İspanya, Kuveyt ve İtalya oldu.

- Maske ithalatı da 27 kat yükseldi

Öte yandan, Türkiye 2020'de 23,8 milyon dolarlık tıbbi maske ithal etti. Söz konusu rakam 2019'a göre 27 kat arttı.

Geçen yıl 48 ülkeden maske ithalatı yapıldı. En çok tek kullanımlık maske satın alınan 5 ülke Mısır, Çin, Almanya, Moldova ve Bulgaristan oldu.

- Almanya, Türk kolonyasının da en büyük talibi

Türkiye'nin kolonya ihracatının tutarı da 2020'de yıllık bazda 2 kattan fazla artarak 28 milyon 193 bin 864 dolar oldu. Bu rakam 2019'da 9,1 milyon dolar düzeyindeydi.

Geçen yıl Türk kolonyasını en çok satın alan ülke 7,6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 3,7 milyon dolarla Hollanda, 2,4 milyon dolarla Irak, 1,6 milyon dolarla ABD ve 1,6 milyon dolarla İngiltere izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin kolonya ihracatında öne çıkan diğer ülkeler Suudi Arabistan, Türkmenistan, Belçika, Fransa ve İran oldu.

2020'de Türk ihracatçıların sattığı kolonyanın miktarı 6 bin 952 tona ulaştı.

- Kolonya ithalatında düşüş trendi

Kolonya ithalatı ise 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 azalarak 2,1 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl Türkiye 17 ülkeden kolonya ithal ederken, en çok kolonya satın alınan ülkeler İngiltere, Almanya, Polonya, İsviçre ve Irak oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2020'de ülkelere göre tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracat verileri şöyle (dolar):

Ülke Tıbbi maske ihracatı

Almanya 31.410.895

Fransa 25.002.482

Libya 13.933.501

Çin 13.849.191

Romanya 12.129.844

İngiltere 12.114.132

Hollanda 10.140.537

İspanya 9.624.351

Kuveyt 8.487.401

İtalya 6.913.446

Bulgaristan 5.307.807

Sırbistan 4.689.553

Slovakya 4.189.345

Hong Kong 3.822.172

Irak 3.777.806

Diğer ülkeler 51.286.433

Toplam 216.678.896



Ülke Kolonya ihracatı

Almanya 7.562.152

Hollanda 3.676.295

Irak 2.365.734

ABD 1.619.715

İngiltere 1.493.326

Suudi Arabistan 1.197.209

Türkmenistan 824.753

Belçika 754.106

Fransa 654.149

İran 523.722

KKTC 515.938

Azerbaycan 511.265

Avusturya 458.479

Hong Kong 426.244

Tanzanya 411.802

Diğer ülkeler 5.198.975

Toplam 28.193.864