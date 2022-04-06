Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de COVID servisi ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Aşılamada yüzde 80,3 oranla mavi kategoride yer alan ve vakaların düşmeye devam ettiği Tunceli'de, Covid servisi ile yoğun bakımda yatan hasta kalmadı.
Tunceli'de COVID servisi ve yoğun bakımda hasta kalmadı
06 Nisan 2022 13:51 - DHA Serhat Ozan YILDIRIM
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan coronavirüs risk haritasında Tunceli’de, ocak ayında 100 bin nüfusta 791,44 olan vaka sayısı bu hafta 218,78’e düştü. Aşılamada 80,3 oranla mavi kategoride yer alan kentte, Covid servisi ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta kalmadı.

Hozat ilçesinde sıfırlanan vaka sayısı, diğer 6 ilçede ise tek haneli rakamlara düştü. Tunceli kent merkezinde, açık havada maske takma zorunluluğunun kalkmasına rağmen, çoğu kişinin maske taktığı görüldü.

‘İlçelerimizde de birkaç gün içerisinde sıfırlanacaktır’

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, özellikle aşılama oranının artmasıyla vaka sayılarında önemli azalma olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız en ufak bir semptomda bile gelip testlerini yapıyorlar ve test sayılarımız oldukça yüksek. Yatan hastalarımız ve pozitif çıkan kişilerin birçoğu hatta neredeyse tamamı asemptomatik seyrediyor ya da hiçbir şekilde şikayeti olmamaktadır.

Bundan dolayı hastane yatışımızda ve hastane doluluğunda ciddi bir azalma yaşandı. Gün itibarıyla Covid servisimizde ve yoğun bakımımızda hiçbir hastamız bulunmamaktadır. Servisteki yataklar gördüğünüz gibi bomboş. Önümüzdeki haftalara göre tedbir açısından bir servisimiz açık olacaktır. Hozat ilçemizde vaka kalmadı, diğer ilçelerde ise günlük 1 ya da 2 vaka çıkıyor.

Özellikle oradan çıkan vakalarımızı da il dışından ya da komşu illerden gelenler oluşturmaktadır. Özellikle Pülümür ile Pertek ilçemiz için bunu söyleyebilirim. Diğer ilçelerimizin tamamı da birkaç gün içerisinde sıfırlanacaktır. Her zaman söylüyoruz, yaşlılarımızı korumamız lazım ve dikkat etmemiz lazım. Son dönemde yatan hastaların tamamını bu grup oluşturuyordu. Vatandaşlarımız da çok bilinçli ve bundan dolayı servislerimizde şu an hasta kalmadı” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

covid tunceli covid servisi yogun bakim cagdas ozdemir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.