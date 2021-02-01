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Turgut Özal'ın özel doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Cengiz Aslan, koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Aslan’ın cenazesi 2008 yılında hayatını kaybeden oğlu Alp Aslan’ın yanına defnedildi
Turgut Özal'ın özel doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı
01 Şubat 2021 15:17 - DHA
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İstanbul-Edirnekapı Mezarlığında yapılan cenaze töreninde  eşi Nilgün Aslan ise ayakta durmakta zorlandı. Turgut Özal’ın göz doktoru olan ve Op. Dr. Cengiz Aslan’la beraber çalıştığını ifade eden  Prof. Dr. Murat Öncel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kendisine 1 ay önce göz ameliyatı yapacaktım. Kataraktı vardı ama nasip olmadı. Turgut Özal döneminde beraber çalıştık 35 yıldır tanıyorum kendisini. Sadece iyi bir doktor değil aynı zamanda çok iyi bir insandı.”

Op. Dr. Aslan’ın çocukluk arkadaşı Dr. Oktay Duran da “Tanıdığım arkadaşlarımın arasında en efendi, en insan sever vatanın milletini en çok seven yapıya sahipti. Hastalarına kendinden çok daha fazla özen ve dikkat gösterirdi” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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