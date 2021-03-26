Türk bilim insanları intranazal COVID-19 aşısında Faz 1 çalışmalarına başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk bilim insanlarının dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini ve burundan sprey olarak aşı yapmanın mümkün olacağını bildirdi. Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal COVID aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu, dünyadaki ilk intranazal COVID aşısı olacak. Ü

retim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek."