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Türk bilim insanları intranazal COVID-19 aşısında Faz 1 çalışmalarına başlayacak
Sağlık Bakanı Koca, "İntranazal COVID aşısının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu dünyadaki ilk İntranazal COVID aşısı olacak." açıklamasını yaptı
Türk bilim insanları intranazal COVID-19 aşısında Faz 1 çalışmalarına başlayacak
26 Mart 2021 11:37 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk bilim insanlarının dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini ve burundan sprey olarak aşı yapmanın mümkün olacağını bildirdi. Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: 

"Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal COVID aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu, dünyadaki ilk intranazal COVID aşısı olacak. Ü

retim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek."

Anahtar Kelimeler:

intranazal covid asisi saglik bakani fahrettin koca covid

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