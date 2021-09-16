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TÜRK TORAKS Derneği’nden CoronaVac aşı çalışması
Türk TORAKS Derneği üyeleri, inaktif aşı CoronaVac'ın etkilerine dair geniş katılımlı iki çalışmaya imza attı. Anket şeklinde gerçekleştirilen araştırmalar sağlık çalışanları (S-crnvac) ve sağlık çalışanları ve sağlık çalışanları yakınları (Ascovid) olarak iki farklı grupta gerçekleştirildi.
TÜRK TORAKS Derneği’nden CoronaVac aşı çalışması
16 Eylül 2021 12:13 -
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Çalışmanın sonuçlarına göre CoronaVac aşısının yan etkileri büyük ölçüde aşı yerinde kızarıklık, ağrı gibi ve 24 saat içinde görülen hafif etkiler ve güvenli. 2 bin 13 kişinin katıldığı Ascovid araştırmasında ise CoronaVac ile aşılanma ile katılımcılardaki Covid-19 oranı yüzde 4 oranında azalırken, hastaneye yatış oranlarının ise yüzde 5.5 azaldığı görüldü.  

Bin 628 sağlık çalışanında en yaygın yan etki aşı yerinde kızarıklık ve baş ağrısı

Türk TORAKS Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen, sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen "S-crnvac" anket çalışmasına dair, "Yaptığımız çalışmada aşının güvenli olduğu, yan etki profilinin büyük oranda beklenen hafif etkilerden oluştuğunu gördük" dedi ve sonuçları paylaştı:

  •  Çalışmaya 1039 (yüzde 64) kadın, 589 erkek (yüzde 36) toplam 1628 sağlık çalışanı katıldı.
  •  İlk doz CoronoVac aşısı sonrası 300 (yüzde 18,4), 2. doz sonrası ise 254 (yüzde 15,6) katılımcı yan etki geliştiğini bildirmiştir. Yan etkiler içinde en sık aşı yerinde kızarıklık ve ağrı, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve uyku problemleri görülmüş ve bu yan etkiler aşılanma sonrası dönemlerde sıklık açısından değişiklik göstermiştir. Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür.

Hastaneye yatışları düşürdü

TTD II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sağlık çalışanları ve sağlık çalışanları yakınlarından oluşan, 2 bin 13 kişinin katıldığı anket çalışmasının sonuçlarında CoronaVac aşısının hastalığı önlemede etkili olduğunu gösterdiğini belirtti. Dr. Köktürk, "Bu anket çalışması, CoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir popülasyonda etkili olduğunu göstermiştir. Aşılanma COVID-19, PCR testi pozitifliğinin yüzde 12,1’den yüzde 8.8’e düşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde hastanede tedavi gören hastaların oranı aşılanma ile yüzde 15.5’den yüzde 10’a düşmüştür" dedi.

ASCOVID çalışmasının sonuçları ise şöyle:

  •  Çalışmaya 1312’si kadın, 701’i erkek toplamda 2013 kişi katılmıştır. Aşı öncesi PCR durumuna yönelik değerlendirme 2013 kişi tarafından yapılmıştır. Bu kişilerin 245’i (yüzde 12,1) aşı öncesi PCR pozitif olmuşlardır. Bu grubun 185’i (PCR pozitiflerin yüzde 75,5’i, genel popülasyonun yüzde 9,1’i) evde tedavi alırken, 38’i (yüzde 15,5) hastanede tedavi görmüştür. Aşı öncesi asemptomatik PCR pozitifliği 22 (yüzde 9) kişide görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:

turk toraks dernegi coronavac saglik calisanlari inaktif asi

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