TÜRK TORAKS Derneği’nden CoronaVac aşı çalışması

Çalışmanın sonuçlarına göre CoronaVac aşısının yan etkileri büyük ölçüde aşı yerinde kızarıklık, ağrı gibi ve 24 saat içinde görülen hafif etkiler ve güvenli. 2 bin 13 kişinin katıldığı Ascovid araştırmasında ise CoronaVac ile aşılanma ile katılımcılardaki Covid-19 oranı yüzde 4 oranında azalırken, hastaneye yatış oranlarının ise yüzde 5.5 azaldığı görüldü.
Bin 628 sağlık çalışanında en yaygın yan etki aşı yerinde kızarıklık ve baş ağrısı
Türk TORAKS Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen, sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen "S-crnvac" anket çalışmasına dair, "Yaptığımız çalışmada aşının güvenli olduğu, yan etki profilinin büyük oranda beklenen hafif etkilerden oluştuğunu gördük" dedi ve sonuçları paylaştı:
Hastaneye yatışları düşürdü
TTD II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sağlık çalışanları ve sağlık çalışanları yakınlarından oluşan, 2 bin 13 kişinin katıldığı anket çalışmasının sonuçlarında CoronaVac aşısının hastalığı önlemede etkili olduğunu gösterdiğini belirtti. Dr. Köktürk, "Bu anket çalışması, CoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir popülasyonda etkili olduğunu göstermiştir. Aşılanma COVID-19, PCR testi pozitifliğinin yüzde 12,1’den yüzde 8.8’e düşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde hastanede tedavi gören hastaların oranı aşılanma ile yüzde 15.5’den yüzde 10’a düşmüştür" dedi.
ASCOVID çalışmasının sonuçları ise şöyle: