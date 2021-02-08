Türk Veteriner Hekimler Birliğinden 'Listenin tepesinde veteriner ücreti var' haberine tepki

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) 'Listenin tepesinde veteriner ücreti var' haberine tepki gösterdi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kastamonu'da bir yerel gazetenin 'Listenin tepesinde veteriner ücreti var' haberine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Eroğlu, yayınlanan habere ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan 2021 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da bir yerel gazete tarafından 'Listenin Tepesinde Veteriner Ücreti Var' 'Kastamonu'da Veteriner Ücreti, mandalina ücreti ve doğalgaz abonman ücreti fiyatı en fazla artan seçilmiş maddeler oldu' başlığıyla verilen haber kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi amaçlayan, açıkça hatalı tespite dayanan, eksik içerikli bir nitelik taşımaktadır. Veteriner Hekimlik hizmet ücretleri; mevzuat gereğince, her yıl İl Veteriner Hekimler Odasınca, bölge özellikleri, girdi ücretlerindeki artışlar gibi birçok değişken gözetilerek, yılık enflasyon oranını aşmayacak şekilde hazırlanmakta ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin onayıyla yürürlüğe giren asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir.

İşbu asgari ücret güncellemeleri 6343 sayılı Kanunun 33 (c) hükmü gereği yılda bir kez Ocak ayında yayımlanmakta ve yıl boyunca sabit kalmaktadır. 2020 yılı Aralık ayı ücreti ile 2021 yılı Ocak ayı ücreti arasındaki fark, esasen 2020 yılı Ocak ayı ile 2021 yılı Ocak ayı arasındaki yıllık farktır. Haber içeriğinde 'geçen aya göre fiyatı en fazla artan seçilmiş madde' olarak veteriner hekimlik hizmet ücretlerine işaret edilmesi açıkça manipüle edilmiş hatalı bir nitelendirmedir. Fiyatı yıldan yıla tarife ile belirlenen ürün ve hizmetlerdeki artış oranlarını bir önceki aya göre enflasyon artışında dikkate almak her şeyden önce bilimsellikten uzaktır. Şayet TÜİK böyle bir tespit ve niteleme yapmış ise son derece fahiş bir hata içinde olduğu açıktır."