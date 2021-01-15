Türk Veteriner Hekimleri Birliği: 'Veteriner hekimler de aşıda öncelikli gruba dahil edilsin'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Veteriner hekim meslek grubu olarak bizler de bu süreçte ülkemiz genelindeki yaklaşık 32 bin meslektaşımız ile veteriner halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanması kapsamında hizmetlerimize bir an olsun ara vermeksizin çalışmalarımızı ülkemizin en zorlu coğrafyasında ve en ücra köşelerinde sürdürmeye devam ettik ve devam edeceğiz. Nitekim yüzlerce hekim meslektaşımız Covid-19’a yakalanmış ve 14 veteriner hekim meslektaşımız da hayatını kaybetmiştir.

Ancak geldiğimiz süreçte başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar nezdinde yaptığımız şifahi görüşmelere ve yazışmalara rağmen veteriner hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından aşılamada öncelikli grup olarak değerlendirmeye dahi alınmamıştır. Söz konusu Covid-19 aşısının uygulanmasında kamuda, özel sektörde ve mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim meslek grubunun öncelikli ve riskli grup olarak değerlendirilerek ilk etapta aşılanması, Covid-19 enfeksiyonunun bulaşma riskini azaltmasına ve söz konusu salgının eradikasiyonuna önemli ve ciddi katkılar sağlayacaktır’’